Jorge Muñoz heredaría deuda por más de S/ 1,700 millones de la Municipalidad de Lima

Si bien el flamante alcalde de Lima, Jorge Muñoz, contaba con la posibilidad de recurrir a financiamiento con multilaterales para poder enfrentar el ya conocido recorte presupuestal para gastos de inversión que está heredando al inicio de su gestión en el 2019, no contaba con que, según el MEF, la deuda que acumula la comuna capitalina supera su presupuesto para el año entrante.

Durante una entrevista con el programa Cuarto Poder, el entrante alcalde se sorprendió que –de acuerdo a un documento del MEF– al año 2017, el saldo de deuda total de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) alcanzó los S/ 1,788 millones.

Eso, según Muñoz, confirma que el municipio “está en rojo, no está en azul”, y no como ha indicado la actual administración, y señaló que hay cosas que no están equilibradas en su presupuesto, y que le preocupa “todo lo que vamos viendo que nos van a dejar”.

Por su parte, Gestión tuvo acceso al documento mencionado por Cuarto Poder, que es la Ficha de Análisis Multianual de Gestión Fiscal emitida este año por el MEF, y que consigna información financiera de la MML al cierre del 2017 y que, en efecto, confirma que ese municipio tiene el saldo de deuda total antes citado (S/ 1,788 millones), y detalla que dicho saldo significa un incremento de 222.4% con respecto al 2016.

Confirma también que –como indica el citado programa televisivo–, la MML no cumplió con la regla fiscal del saldo de deuda total (SDT), registrando un saldo de deuda de 141%, con respecto al promedio de sus ingresos corrientes totales.

Más aún, el documento indica que la MML registró un déficit económico de S/ 7,098 millones, porque sus ingresos tuvieron un incremento de 12.4% respecto al 2016, mientras que el gasto no financiero registró un aumento de 19.6%.

Metropolitano

El electo alcalde Muñoz le sumó a esta situación los laudos arbitrales que la MML ha perdido, confirmado por Cofide, cuyos monto superan los S/ 400 millones.

Mencionó que el gran riesgo es que, por ejemplo, se caiga la operación del Metropolitano, lo cual va a perjudicar a más de 500,000 personas que diariamente se movilizan usando ese medio de transporte.