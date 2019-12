¿Cuál es el balance del sector agropecuario este año y la proyección para el 2020?

El crecimiento del sector agropecuario será 3.7% este año: la agricultura crecerá 3.1% y el sector pecuario 4.1%. Para el próximo año, la expectativa es superar el 4% y para alcanzarlo estamos trabajando en la agroexportación, pero también en la agricultura familiar (ver vinculada).

La agroexportación no deja de crecer. ¿Cómo le irá este año y el próximo? ¿Se cumplirá la meta al Bicentenario?

Este año vamos a superar los US$ 7,500 millones. La meta para el 2020 es más de US$ 8,500 millones; y para el 2021 se alcanzarán los US$ 10,000 millones.

Para seguir impulsado la agroexportación se requiere destrabar los proyectos de irrigación. En esa línea, ¿cuál es la situación de Chavimochic III en La Libertad?

La construcción de la presa Palo Redondo está paralizada. Hay una adenda que está por presentarse a solicitud del gobierno regional. Estamos haciendo acompañamiento. Pero estoy seguro (que la adenda) no es muy atractiva porque en tiempos es mayor (para la construcción), además hay un tema de corrupción que ha sido detectado (Odebrecht). No podemos seguir trabajando en favor de la corrupción, somos enfáticos al decir que no podemos seguir negociando o trabajando con quien nos ha causado tanto daño. Por eso, hemos planteado al gobierno regional y al Ministerio de Economía (MEF) que la tercera etapa de Chavimochic pase al Ministerio de Agricultura (Minagri). En lugar de que lo ejecute el gobierno regional, nosotros canalizamos esto para que sea una obra recuperada y ejecutada. Y lo que estamos pensando hacer es trabajar un contrato de Estado-Estado.

De aceptarse la propuesta, ¿cuáles serán los pasos?

Si se desiste de la adenda porque no hay condiciones favorables, lo que estamos diciendo es que es posible que Odebrecht vaya por un arbitraje, pero eso tendrá su propio mecanismo. Nosotros trabajaremos con la parte que mencioné, una vez se rescinda el contrato, ya sea unilateral o por acuerdo mutuo, eso nos permite liberar (el proyecto) y lógicamente recepcionarlo.

¿Qué opina el gobierno regional al respecto?

Está convencido de que esta es la solución. Sin embargo, aún analiza su adenda. Pero eso ya se resuelve pronto.

¿Cuál es el nivel de avance en el proyecto de irrigación?

Se dice que hay un 70% de avance, pero tiene más de 2 años paralizada. Una obra cuando está paralizada no está concluida, no está operando, su mayor enemigo es el tiempo por el deterioro y su afectación en general.

¿Esta figura también se replicaría en Majes-Siguas II?

Hoy está la adenda N° 13. Como ministerio estamos acompañando desde mayo de este año en lo que es los informes técnicos, el análisis hidráulico, la ingeniería en total, para buscar el mecanismo de solución rápida. Sin embargo, hay una indecisión por parte del gobierno regional (de Arequipa)… lo cierto es que ya ha habido cerca de cuatro cambios de los encargados de este proyecto y esto preocupa. El jueves 26 tengo una reunión con el gobierno regional, el MEF, va a estar el concesionario y el supervisor para aterrizar los temas y ver cuáles son las condiciones. Si se va a seguir con la adenda 13, ¿en qué más podemos apoyar?

Pero, ¿pedirán que también pase a manos del Minagri?

Ya le hicimos la propuesta, han quedado en evaluar. Consideramos que el día jueves 26 ojalá podamos tener una respuesta, estamos ávidos de poder hacerlo.

¿El ministerio podrá hacerse cargo de estos proyectos?

Como Agricultura estamos a punto de poder establecer nuevas unidades ejecutoras. Así como existe un Provías Nacional, vamos a crear un “Proriego Nacional” que se encargará de ver proyectos de irrigación grandes en situación de espera. En enero, ya funcionaría. Después habrá un “Proriego Descentralizado”.