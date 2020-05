En su investigación sobre la propagación del Covid-19 usted concluye que habría una subestimación de los casos reales. ¿Por qué?

Hay dos temas relacionados. Uno es que en esta enfermedad oculta ya que un 43% no presenta ningún síntoma y 37% presenta síntomas leves (es decir 80% casi no presenta síntomas, según los estudios realizados para Italia e Islandia); un 15% presenta un proceso severo y 5% presenta un proceso crítico, requiriendo oxígeno; y dentro de este grupo un porcentaje requiere ventilación mecánica (VM).

El segundo tema es que no es correcto calcular la mortalidad sobre los casos actuales; debería ser sobre los casos existentes a la fecha de contagio. De acuerdo con los estudios de Tomás Cueyo (Ver EN CORTO), dado que existen 12 días entre los síntomas y el fallecimiento, deberíamos tomar los casos acumulados hace 12 días (16 de abril que eran 12,491 casos) lo que arrojaría 6.8% de mortalidad. Esto nos estaría indicando que hay una subestimación de los contagios. Si asumimos un 1% de mortalidad, los casos al 12 de abril serían 85,400 versus los 12,491 reportados.

Usted estima que solo se estaría detectando un tercio de los contagiados…

Sí, por ejemplo, en el acumulado, al 25 de abril en Perú solo se habrían detectado 25,331 casos de los 73 620 teóricos. De estos últimos 31, 657 no tendrían ningún síntoma, y 43,963 si lo presentarían, pero solo el 58% de los contagiados con síntomas habrían sido detectados. Otro indicio de la subestimación es que a más pruebas (moleculares y serológicas) más casos, porque indica que por falta de pruebas suficientes hay una población contagiada no detectada.

Y en provincias sería similar la subestimación…

En provincias la subestimación sería mayor porque la distribución de pruebas es asimétrica respecto a Lima. Lambayeque es un buen Ejemplo, tiene más cantidad de muertos que Lima en los primeros 20 días.

En todo caso, lo que sugiero es ir al uso de herramientas predictivas para determinar con mayor exactitud el número de infectados; podría usarse el método de las encuestas por muestreo aleatorio, pero más planificado, por ciudades.

¿Qué otro resultado muestra el estudio?

Algo para tener en cuenta es que, dependiendo del nivel de agregación de la data, la curva epidémica puede contener dentro de sí muchas curvas, todas ellas en distintas etapas de la epidemia (o pandemia). Ello ocurre tanto a nivel mundial como nacional. La curva de Perú es la agregación de las curvas de Provincias y de Lima – Callao, por ejemplo. Incluso la curva de Lima es la agregación de las de sus distritos.

¿Por qué diferenciar eso es importante?

Porque cada distrito tiene su propia ´campana´ y evolución de la epidemia y conocerlas ayuda a la toma de decisiones más precisas.

¿Qué nos puede decir de las medidas tomadas por el gobierno para evitar la propagación?

De acuerdo con otros enfoques (por ejemplo, el del The New England Journal of Medicine), lo primero es fijar el objetivo que en el caso de Nueva Zelanda no fue aplanar la curva de crecimiento de contagios sino destrozarla, pero eso se puede hacer si se tienen los recursos.

Luego recomiendan establecer un comando Covid, que se ha hecho en Perú; aplicar muchas pruebas, millones y Perú es uno de los países que más pruebas hace en la región; dotar de equipo adecuado al personal de salud y a los hospitales (no se puede enviar al campo al personal de salud sin los chalecos antibalas), en lo que sí ha habido problemas logísticos.

También recomiendan dividir a la población en 5 grupos: infectados, los presumiblemente infectados (tienen síntomas, pero la prueba es negativa), identificar a los que han sido expuestos (familiares de los contagiados), y los recuperados. Además, proponen establecer centros exclusivos para atender estos grupos (por ejemplo, usar los hoteles, centros de convenciones, etc., que ahora están vacíos)

¿Pero cual debe ser la estrategia para contener el virus?

Tenemos que mejorar la logística; por ejemplo, a los más de cien mil que se están yendo a sus regiones, a todos los pones en cuarentena por 14 días en hoteles de su región y al sétimo día les pasas la prueba, en lugar de tomarles la prueba rápida antes de partir porque puede ocurrir que algunos se hayan infectado recién y den negativo.

Entonces, hay que empadronar a todos, responsabilizar a los gobernadores regionales en ello, y que cuando salga el bus todos van ahí de frente a la cuarentena, y se les va haciendo la prueba por grupos.

¿Qué más se debería mejorar?

Lo otro es identificar a los contagiados con medidas más atrevidas, ir a los mercados, subir a los buses, a los trenes; se requiere labor de inteligencia que detecte donde esta el virus, el enemigo, con la prueba rápida, y una vez encontrados confinarlos.

La cantidad de muertos sigue creciendo y el sistema hospitalario ya está colapsando. ¿A esta altura será eficaz todavía aplicar esa estrategia?

Lo que ocurre es que la economía ya no resiste más cuarentena y ya hay gritos desesperados del sector informal. Creo que es aplicar medidas más inteligentes. He leído que se piensa reiniciar o reactivas la economía por actividades cuando lo que propaga el virus es la aglomeración de gente y, de otro lado, faltan medidas sanitarias de control.

Ya se está usando masivamente las mascarillas, eso es bueno porque reduce enormemente la propagación del virus. Pero, como dicen los americanos: haz las cosas simples. El reinicio de actividades y el levantamiento del confinamiento tienen que ser de manera sencilla.

¿Como así, por ejemplo?

No debería ser un reinicio por actividades, por ejemplo, sino priorizando el cómo se reduce la concentración de gente, la aglomeración. Por ejemplo, se puede establecer que todos operen las 24 horas; o dejar que circulen más vehículos particulares, que permiten un mayor aislamiento, en lugar de que la gente tome taxis, buses o tren, donde han subido muchas personas antes con mayor riesgo de propagar el virus. Y al mismo tiempo, tomar medidas estrictas de distanciamiento en el transporte público y cero taxis colectivo.

Otra opción para reducir la aglomeración en las calles sería crear turnos para algunas actividades: mañana, tarde, un día si otro no.

La aglomeración también ocurre por el tamaño de los establecimientos que son muchas veces muy pequeños…

La palabra clave es aforo. En muchos casos se tiene que establecer que el aforo sea a la mitad, eso lo puede controlar el gobierno (nacional, regional o local) sencillamente. También estableces que pueden operar sólo los establecimientos con más de 100 m2 para atender al público, no interesa que tipo de actividad sea, salvo discotecas y esas actividades donde no se puede controlar la aglomeración. Ir a un reinicio de actividades, de acuerdo con complejidades, prioridades, etc., es inmanejable.

¿Y para el delivery que todos reclaman se reinicie y masifique?

En ese caso se puede aplicar el triple sello a los productos, con lo cual ya no importa quien lo reparta (que debe estar por supuesto con medidas de bioseguridad), para asegurar su salubridad. Entonces, el delivery se puede aplicar a muchas actividades.

¿Ve posible que se extienda la cuarentena más allá del 10 de mayo?

Para el 09, 10 de mayo la curva epidémica del Covid-19 para Perú ya estaría en 70% de avance, con la tendencia en bajada, pero el temor es un rebrote y por ello el gobierno plantea el reinicio gradual de actividades. Sin embargo, las empresas también tienen su propia “curva” y ya no resisten, hay que darles oxígeno, que es caja, liquidez. Si no les damos liquidez van a morir. Hay que hacer un balance entre la contención de la epidemia y la salud de las empresas, creo que se puede empezar a reactivar con criterios como el manejo del aforo, en vez que por actividades, sacrificando por el momento la educación.

- Ya se habría registrado el punto más alto de la infección -

Las cifras de fallecidos por día indicarían que, en Lima Callao, se habría logrado un punto de inflexión en los contagios luego de Semana Santa, al introducirse el uso obligatorio de mascarilla y adelantarse el toque de queda a las 6:00pm. No obstante, el número de casos por día todavía estaría en niveles elevados.

Jorge Jiménez, refiere que según cifras del Minsa y sus propios estimados, indican que la mayor cantidad de infectados ocurrió el 2 de abril (que sería el punto alto de la curva, al menos en Lima-Callao)

De otro lado, las curvas epidémicas proyectadas (por la Universidad de Singapur, a partir de un modelo matemático), tanto a nivel mundial, como de diversos países, incluido en Perú (Ver gráfico), indican que la pandemia concluiría en los primeros días de junio de este año (99% del contagio).

EN CORTO

El estudio “Covid-19, Perú – Análisis de situación al 28 de abril del 2020, de Jorge Jiménez, se basa en dos artículos publicados por Tomás Cueyo. El primero del 13 de mayo, “Coronavirus por qué debemos actuar ya” y el segundo que trata sobre la figura del ´martillo y la danza´ en la lucha contra pandemia.

El estudio de Jiménez sigue el análisis que hizo Cueyo para la China, que es el primer análisis numérico de la epidemia y del impacto que puede tener el contagio exponencial y, por ello, lo rápido que debe atacarse.

Hoja de vida

Nombre: Jorge Jiménez Ugarte

Profesión: Ingeniero Industrial (Ba) UNI

Otros títulos académicos: MBA ESAN

Egresado de: Programa de Especialización para Directorios (PAD) de la Universidad de Piura. Programa de Desarrollo de Directores de la UdP - IFC. CEO Management Programa Kellogg’s

Experiencia: Sector agroindustrial.