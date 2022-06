El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) señaló que no se ha modificado cláusula contractual alguna para que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC) pueda contar con dos terminales, propuesta que ha sido presentada por la concesionaria del terminal aéreo LAP.

De esa manera, el organismo supervisor respondió al informe de la Contraloría, entidad que alertó que el Consejo Directivo de Ositrán, en un informe de marzo último, dejaba abierta la posibilidad que el AIJC pueda contar con dos terminales de pasajeros: el existente con capacidad para 15 millones y el nuevo por construir para 22 millones de pasajeros al año.

Según la Contraloría, dicha decisión no cuenta con sustento que desvirtúe informes suscritos por gerencias y jefaturas de la institución respecto a que la operación del mismo debe ser con un Nuevo Terminal Único, propuesta inicial de la concesionaria.

“La Contraloría señala equivocadamente que la ‘Modificación habilitaría, según proyecto del concesionario, contar con dos terminales’. Ello no es exacto pues Ositrán, con su decisión, no ha modificado cláusula contractual alguna. Por el contrario, al no haber procedido a interpretar, corresponde ceñirse al texto del contrato”, indicó.

El Ositrán agregó que ante cualquier propuesta de diseño, incluyendo cambios en el Plan de Desarrollo Aeroportuario presentada por AIJC, corresponderá al MTC su aprobación, pudiendo decidir mantener la existencia de un único terminal si así lo considerase conveniente, siguiendo la literalidad del contrato de concesión, el cual señala que las modificaciones planteadas deben ser ventajosas para la operación del aeropuerto y –además– redundar en un beneficio directo para el público usuario.