Johnny Schuler: “A Chile no entra pisco desde hace años"

Respecto a la presentación del proyecto de ley en Chile para prohibir nuestro Pisco en su territorio, el presidente del Comité de Pisco de la Asociación de Exportadores (Adex), Johnny Schuler Rauch, refirió que nuestra‘Bebida de Bandera’ no ingresa desde hace varios años con esa denominación al país del sur.

Manifestó que, hay un tema de reciprocidad pues su aguardiente tampoco ingresa a Perú. Efectivamente, según cifras de Aduanas, en el 2018 Perú importó ese destilado procedente de Francia, Reino Unido, España, Italia, EE.UU. y Países Bajos por un monto total de US$ 103 mil 134 (-28.7%).

Hay que señalar que en Perú, el Pisco recibe la Denominación de Origen (DO), cuando es elaborado con ciertas variedades de uvas cosechadas desde Lima hasta Tacna y sigue un procedimiento ya establecido.

Schuler resaltó que la versatilidad de nuestra bebida incrementa las importaciones de Chile “es por eso que si bien no puede ingresar con esa DO (Pisco), lo hace como aguardiente, eso no lo podrán detener”, apuntó.

Estimó que, entre el 80% y 90% de los consumidores en el vecino país del sur son chilenos que prefieren los cocteles, entre ellos el Pisco Sour, preparados con Pisco y no con aguardiente elaborado con uvas de su territorio.

Priorizar mercados



En opinión de Schuler hay un trabajo pendiente para seguir promoviendo un mayor consumo en el mundo, por ese motivo, consideró importante la coordinación Adex-Ocex y compartir y acoplar agendas a fin de priorizar mercados como España, Italia e Inglaterra en Europa.

“En esos países la coctelería está muy desarrollada y la versatilidad de nuestro Pisco encaja perfectamente. Allá está de moda los bares a puerta cerrada en donde los mixólogos crean tragos novedosos. La coctelería está muy avanzada y eso constituye una interesante oportunidad para nosotros”, indicó.

Añadió que en Asia, hay destinos importantes como China, Corea del Sur y Taiwán en donde si bien el acceso es muy complejo, tienen un consumo alto de bebidas y una coctelería innovadora, por lo que también deben ser tomados en cuenta y empezar una labor de promoción para inducir la demanda.

Pisco es Perú



Schuler dijo que nadie puede poner en tela de juicio el origen peruano del Pisco. “Tenemos suficientes testimonios de historiadores, cronistas y cartógrafos que demuestran esto claramente. Chile percibe el importante avance que está logrando en el reconocimiento exclusivo para nuestro aguardiente y está reaccionando”, mencionó.

Sostuvo que, por eso los diferentes estamentos internacionales están acogiendo los argumentos concretos y demostrables sobre la peruanidad del Pisco.

Recordó que Chile hace referencia a la existencia de una ciudad homónima, cuando lo cierto es que mediante decreto de 1936, cambió el nombre de una de sus localidades ‘por razones estratégicas’, de La Unión a Pisco-Elqui. “En Perú, Pisco existe en mapas desde 1584” , concluyó.