Vanessa Ochoa / Josimar Cóndor

El mes morado pasaría a ser el mes rojo para los comerciantes del Centro Histórico. La crisis política ha pasado a ser una crisis en ventas debido al cierre del Jirón de la Unión y de las avenidas Huallaga, Junín y Abancay, principalmente.

Mas’ad Abu Shaybeh, miembro de la Asociación de Comerciantes del Jirón de la Unión, dice que desde que se dio la medida de cierre de la transitada vía, las cuadras 4 y 5 han sido las más afectadas, mismas que están entre la Plaza de Armas y la Av. Emancipación.

Las ventas al igual que el flujo del público han mostrado un descenso de 70% en categorías de moda y calzado.

Sin embargo, Abu Shaybeh, dice que al ser el Centro Histórico sede de diferentes manifestaciones desde hace varios años, el tráfico en la zona ha descendido. “Hemos pasado de recibir 1 millón de personas que transitaban por esta zona al día a solo 300 mil personas”, dijo.

Y pese a que esto ha bajado, lo que no se ha reducido es el precio de alquiler por m2 de los locales, uno de los más caros de Lima. Así, en base a cifra de Binswanger , Jirón de la Unión tienen un precio promedio de US$ 50 por m2, con picos de US$ 78, similar al que ostenta la Av. Larco, y un 18% de los locales que ahí se albergan son del rubro de restaurantes.

Precisamente este negocio también ha tenido caída en estos días pero menor que la de moda. Un 40% menos en afluencia y ventas es lo que se ha reportado. Lo que aún se mantiene en la zona es la incertidumbre ya que no han tenido comunicación sobre qué día se levantará la medida.

César Vargas, gerente general de la cadena Footloose, con cuatro locales en el Centro Histórico, dice que algunos comerciantes han optado por cerrar sus locales mientras se tiene implementada la medida. “Veníamos de unos buenos días de venta previos, ya que se desarrolló el Día del Shopping, el sábado no se llegó a cumplir las expectativas pero el domingo si lo superamos, y al iniciar el mes esta medida impacta, más a los que tiene pocos locales y enfocados en el Centro de Lima”, refirió.

Lo que se espera, continuó, es que la medida ya no esté vigente para el fin de semana, ya que los viernes, sábados y domingos son los días de mayor afluencia con ventas que hacen elevar el ticket promedio hasta en un 20%.

En alrededores del Congreso

En cada manzana y calle de los alrededores del Congreso de la República, la situación del comercio es diversa desde el último lunes. Así, en los cerrados jirones Junín y Huallaga, entre otros, y varias cuadras de la avenida Abancay, la pérdida de los puestos es total.

Y en las zonas aledañas, que no han sido cerradas, la venta de cada local se redujo 50% al día, señaló el representante de comerciantes y empresarios de Mesa Redonda, Pedro Gálvez.

“Los clientes ya no saben si ir a comprar, no saben qué va a pasar por todo este conflicto político y el cierre de las calles”, comentó a Gestión.

Consultado por el valor de las pérdidas, indicó que los locales más grandes de las zonas cerradas llegaban a facturar al día alrededor de S/ 20,000.

Refirió que dicha situación “perjudica el inicio de la campaña navideña, que desde hace unos meses ya venía siendo afectada por medidas de control y cierre de vías por parte de la Municipalidad de Lima”.

Añadió que la zona comercial de Mesa Redonda comprende 29 manzanas, de las cuales cuatro con varias galerías y tiendas han sido afectadas por la restricción al tránsito.

Las mercancías y ambulantes

Ante el intenso control policial y restricción al tránsito vehicular en la avenida Abancay y alrededores, ¿cómo llega la mercadería hacia las tiendas que aún pueden abrir?

Roberto Díaz, representante de la Asociación de Importadores Medianos del Perú, explicó que los comerciantes están llevando sus productos “en la mano” hacia sus tiendas en varios viajes, para así abastecer el negocio.

Sin embargo, advirtió que la paralización de la actividad comercial en varias manzanas de Mesa Redonda está motivando a que comerciantes busquen vender su mercadería de manera ambulatoria en las zonas aledañas, en Barrios Altos.