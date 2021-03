El jengibre o kion se ha convertido en la nueva estrella en las exportaciones agrícolas. En el 2020 cerró con exportaciones por US$ 107 millones y para este año superaría los US$ 150 millones, así lo comentó Carolina Ramírez, directora de Estudios Económicos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

El Perú se ha convertido en el cuatro mayor proveedor mundial de jengibre orgánico, y el principal proveedor en Estados Unidos, desplazando a China e India.

En lo que va del año las exportaciones se han elevado en 48% en valor y 17% en volumen. “Se está pagando un mejor precio por el producto peruano”, dijo.

Los importante - resalta la funcionaria- es el precio que viene ganando en este mercado orgánica, dado que su valor está en alrededor de US$ 4 por kilogramo, mientras que en Europa oscila entre US$ 5 y US$ 6 por kilogramo.

“La pandemia ha despertado un interés particular en el jengibre, pero se vuelve en una oportunidad para impulsar el mercado internacional, principalmente en el orgánico”, sostuvo.

En el último año han sido 143 empresas exportadoras de jengibre, de las cuales 15 empresas concentran el 61% de las envíos.

Zonas de producción actual y potenciales

Actualmente Junín es la principal región de producción, que concentra el 90% del abastecimiento del producto.

Sin embargo, Carolina Ramírez detalló que toda la zona de ceja de selva, se convierte en una zona potencial para el cultivo.

La altura ideal para la siembra está entre los 500 y 1800 msnm (metros sobre el nivel del mar), con alta concentración en las precipitaciones.

“Hay algunas zonas de Cajamarca y Ayacucho que se están desarrollando algunos cultivos adicionales de jengibre o kion”, expresó.

Una de las zonas potenciales por la cantidad de irradiación solar, lluvia y altura es el norte del Perú, sin embargo, la representante del Midagri sostiene que debería manejarse un buen sistema de riego dada la gran demanda de agua que requiere la raíz.

Inversión y rendimiento

En el informe, Kión peruano, una estrella que vuelve del Midagri, precisan que la inversión podría llegar a los S/ 20,000 por hectárea, con una potencial utilidad neta media de S/ 35,000 por hectárea.

En el caso de este cultivo transitorio tiene un periodo vegetativo de entre 6 y 8 meses, siendo sus mejores fechas de cultivo entre agosto y setiembre del año.

“Este cultivo produce casi todo el año, pero tiene un mayor rendimiento entre los meses de mayo y diciembre”, expresó Carolina Ramírez.

Se estima que por cada mata de kion se obtiene entre 900 gramos y hasta 2 kilogramos.

Retos

Los mayores volúmenes de producción están centrado en el producto fresco, complementado por los envíos de jengibre en polvo.

“Este es uno de los mayores retos”, explica Carolina Ramírez, quien detalla que los pasos siguiente, en el mismo rubro del jengibre orgánico es el desarrollo de productos en polvo o la industrialización para el desarrollo de insumos para la alimentación o bebidas.