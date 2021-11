El jefe de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), Walter Borja, conversó con Gestión sobre la reforma previsional, la participación de los trabajadores, pensiones proporcionales y el financiamiento para el pago a jubilados.

¿Cuántos adultos mayores reciben pensión en el país?

Hoy solo el 48.7% de adultos mayores recibe alguna pensión, mientras que el resto no la recibe y tampoco cuenta con un servicio de salud. Aquí están quienes han aportado menos de 10 años al sistema nacional y la población que nunca cotizó por la informalidad del mercado laboral.

¿Se tiene previsto que los aportes de AFP vayan a un fondo solidario para complementar aportes de afiliados de bajos ingresos?

No, en absoluto. Es algo claro que el ministro de Economía ha señalado, no es un tema que esté planteado. Hay un marco legal que debe respetarse plenamente; esto no está previsto.

Reforma integral

¿Cuáles serían las líneas básicas de una reforma integral del sistema previsional?

Un elemento clave es avanzar hacia la cobertura universal. Si queremos alcanzar un 70% de afiliados con pensión y estamos en 48%, pues la reforma debe tener como uno de los ejes expandir esa cobertura. Sin ello, no hay reforma válida que muestre resultados.

¿Qué otros ejes se deben considerar en la reforma?

Un segundo es la sostenibilidad, pues se requiere respaldo financiero para concretarse. No solo es una decisión política; puede haber una ley que eleve el monto de pensión mínima a los niveles más deseables, pero deseo y realidad deben marchar a la par. El tercero es la suficiencia de las pensiones, un nuevo elemento de sostenibilidad. Sobre esa base se debe echar a andar la reforma.

¿Han evaluado elevar las pensiones mínimas y máximas para los afiliados al sistema nacional?

En lo inmediato, no hemos considerado una medida tan puntual, necesitamos una mirada general de todo el problema.

¿Pese a que el ministro Pedro Francke dijo que las pensiones otorgadas son ridículamente bajas?

Es entendible que S/ 500 está muy lejos de cubrir una canasta básica familiar, pero la base de esto es la sostenibilidad. No se puede poner una cifra sin tener en cuenta el respaldo fiscal y para ello hay que ser responsable.

Trabajadores

El presidente Pedro Castillo propuso un sistema administrado por el Estado y los trabajadores. ¿Es posible?

La propuesta que se formule debería considerar esta posibilidad. Hay un interés de los afiliados por tener información, asesoría adecuada para tomar decisiones en su jubilación. La participación hace que cualquier sistema sea más eficaz y eficiente para los ciudadanos.

¿Cómo sería la participación de los trabajadores?

Es parte de la formulación general de la propuesta. No tengo el detalle, pero hay muchas experiencias del Estado, como Essalud, que tiene un directorio tripartito, con representantes del Estado, de los trabajadores y la empresa.

¿Los trabajadores podrían ser parte del directorio?

La experiencia de Essalud es actual, pero habría que evaluar esa participación y las variables a introducir. La tendencia moderna en la gestión pública es integrar a la ciudadanía para que sea parte de las decisiones; los diseños específicos van a trabajarse en función de los modelos que uno quiere construir.

Cuentas

¿Es factible pasar del sistema de reparto de la ONP a cuentas individuales como en AFP?

Tenemos identificados los aportes individuales; hay capacidades institucionales para ello, pero no es de nuestra competencia impulsar una medida como esa. En ningún lugar del mundo un sistema de cuentas individuales garantiza la protección universal de los ciudadanos.

Con la identificación de cuentas en la ONP, ¿es posible devolver los aportes a los afiliados?

Aun cuando tenemos identificadas las cuentas individuales, hay una capacidad institucional para hacerlo, no tenemos esos recursos guardados, así que no hay forma de devolverlos. Hay un principio básico que es un sistema solidario, las generaciones jóvenes financian a las mayores y así se replica el ciclo de solidaridad.