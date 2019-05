Japón ofrece pagar por mandarinas peruanas más del doble de su precio

Hace dos días, tras una década de negociaciones, el Grupo Campo Verde envió desde Huaral el primer contenedor con 22,880 kilogramos de mandarina satsuma a Japón.

"Hemos sido los primeros en enviar al mercado japonés esta variedad que se produce en el Perú. Tenemos previsto realizar dos envíos más el próximo mes para nuestros clientes Aiss Corporation de Tokio y Umina Brothers", refirió José Guillermo Abanto Estrada, jefe de Comercio Exterior y Logística de Campo Verde.

En esa línea, dijo que la próxima semana empezarán con el empaque del siguiente contenedor que se enviaría en los primeros días de junio, mientras que el tercer envió saldría después de la quincena del mismo mes.

Este cítrico, que es una variedad japonesa y se aclimató a tierras peruanas, se produce en Perú entre los meses de diciembre y junio.

Tras una rectificación Campo Verde se conoció que el mercado japonés paga por este producto US$ 1.3 por kilogramo (y no US$ 2 como señalaron inicialmente); mientras que en el mercado local cuesta US$ 0.61 (S/ 2).

" El precio FOB Callao es de USD$ 13 por caja de 10 kilogramos. Esto es USD$ 1.3 por Kilogramo en factura de exportación".



"El próximo año haremos envíos en marzo, abril y mayo, que son los meses de mayor aceptación en Japón. Ellos son productores, pero en en esos meses su producción baja", comentó.

En ese sentido, proyectó que el próximo año podrían enviar 20 contenedores con mandarinas de este origen a ese destino.

"Con esta apertura del mercado, el total de nuestras exportaciones crecerían entre 30% y 40%", comentó.

Exportaciones de palta

Campo Verde también buscará ingresar palta peruana a Japón en la próximas semanas.

"Para enviar palta a Japón se exige un grado de 23% de materia seca. Es decir, debe estar más madura para que el producto llegue al destino y se consuma en dos o tres días", indicó.

Actualmente la empresa exporta palta a Ámsterdam, España y China; mientras que naranja se envía a Holanda, Suecia y Londres.