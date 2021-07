¿Se corrigió el problema de las distorsiones que aquejaban al mercado de electricidad por el tema de la declaración de costos del gas natural?

El problema de corto plazo que encontramos fue el cumplimiento de un mandato judicial relacionado a cómo se valoriza el gas natural que se utiliza en centrales térmicas.

El precio spot era menos de US$ 10 por kWh en ese momento. En ese contexto, se emitió un decreto supremo, Osinergmin hizo una propuesta, y actualmente el precio spot está entre US$ 23 y US$ 25 kWh, lo cual sigue siendo bastante económico porque en el mercado regulado pagan más de US$ 70 y los clientes libres alrededor de US$ 40 a US$ 45.

¿Cuál es el impacto de ese aumento del precio spot en las tarifas eléctricas?

Este aumento hace que la prima RER (subsidio para las energías renovables que se carga en la factura mensual del mercado regulado) baje entre 1% y 2% en dólares. Sin embargo, por la elevación del tipo de cambio esa rebaja probablemente no se va a sentir en las tarifas a los consumidores del mercado regulado.

Lo que aún no sabemos es si los precios de los clientes libres van a subir. En teoría, deberían, pero no tanto como se ha especulado en los medios.

Con este mayor precio spot, ¿se afecta la oferta de generación?

En el mercado eléctrico lo que encontramos fue que hay sobregeneración. En este momento hay unos 10,000 MW de generación eficiente (sin considerar las plantas de generación a diésel) y la demanda es de unos 7,000 MW, en la hora punta. Hay como 3,000 MW, un 30%, de reserva lo cual nos da un horizonte temporal que nos permite planificar nuestro futuro energético sin tener que estar desesperados por construir cualquier tipo de central eléctrica.

Inversión en sector eléctrico

¿Qué inversiones grandes están quedando pendientes?

A diferencia del sector minero, en el sector eléctrico, primero se consiguen los permisos, la concesión definitiva y, después, dependiendo de la demanda, activan o no dicha concesión. Es la demanda lo que está tardando la construcción de hidroeléctricas, dado su costo.

De otro lado, nosotros encontramos 13 proyectos de centrales eléctricas con RER por US$ 782 millones y durante nuestro periodo se aprobaron cuatro concesiones definitivas por US$ 601 millones adicionales. Además, se llegó a terminar de construir las centrales eólicas de Huambos y Duna por US$ 64 millones.

¿Quedan pendientes proyectos de generación bajo RER?

Estamos dejando 15 proyectos de generación RER por US$ 1,319 millones. Ya están los permisos, pero hasta que haya demanda suficiente y contratos de largo plazo, las centrales no se van a hacer.

Hidrocarburos

¿Qué medidas están dejando para reactivar la producción?

La producción bajó a 31,000 barriles de petróleo diarios (bpd) a fines del 2020. Ahora se ha podido recuperar a 41,000 bpd, pero sigue siendo poco. Los lotes 95 y 67 (de Perenco) se han reactivado cuando los precios del petróleo mejoraron. El siguiente paso es poner en operación de nuevo el lote 192 y para ello es necesario terminar con el proceso de consulta previa.

¿Cuál es la situación en el tema de la consulta previa del lote?

Por primera vez se ha logrado un acuerdo con un grupo de comunidades del Pastaza, y se mantiene abierto el diálogo con un grupo más grande llamado Cuatro Cuencas. No creemos que vayamos a cerrar todo este proceso de consulta previa, pero sí lo vamos a dejar muy avanzado, con un compromiso que ya está y, tal vez, logremos un compromiso más con el grupo Cuatro Cuencas.

Hay cierta posibilidad de cerrar en las dos semanas que quedan. Pero está muy avanzado y este es el punto de reiniciación de la reactivación del lote 192 y con ello podríamos subir la producción en unos 10,000 bpd.

¿Qué sigue después de la consulta previa en el lote 192?

Después de la consulta, Perupetro ya puede firmar con Petroperú el convenio para la explotación del lote 192, para que pueda invertir y hacerse cargo con el socio que han escogido (Altamesa Energy). Lo importante es que lo que se acuerde en el proceso de consulta va a formar parte de los contratos que Petroperú firmaría con Perupetro, al menos algunos puntos.

¿Cuál es el estado del lote 64?

El lote 64 que dejó Geopark estamos tratando, como la ley lo prevé, de adjudicarlo a Petroperú, pero también va a requerir un proceso de consulta previa, que es ahora lo más importante para empezar la reactivación de la producción petrolera en selva.

Además, hemos invertido recursos en el cierre de brechas en la selva y hemos transferido recursos a Profonanpe para iniciar la remediación de pasivos ambientales en la selva. Esto también es algo importante que dejamos al nuevo Gobierno, pues sin cierre de brechas y remediación no va a haber producción petrolera en la zona del oleoducto.

En general, ¿cuántos lotes petroleros van a quedar paralizados o en fuerza mayor?

Los lotes que están produciendo ahora serán los mismos que van a seguir cuando termine nuestra gestión. Los que creemos que se pueden reactivar más pronto son el lote 192 y el 64. El lote 192 puede volver a entrar en operación hacia fines de este año, si el proceso de consulta previa es exitoso; y el lote 64 hacia fines del próximo año.

¿Han tomado alguna decisión sobre la explotación futura de nuevos lotes?

Hemos decidido dejarle este tema al próximo Gobierno, pero hay tres alternativas. Seguir con el esquema actual con lotes con el tamaño que tienen y poco a poco ir renovándolos, sacarlos a licitación; otra es la propuesta de Perupetro, que es agrupar los lotes en lotes más grandes; y la tercera, que es más política, tiene que ver con encargárselos a Petroperú. Personalmente, creo que deberíamos seguir la propuesta de Perupetro.





Gobierno incrementaría subsidio al GLP a S/ 20

Aparte del decreto de urgencia que dejarán para construir más infraestructura de almacenamiento de GLP, para garantizar al menos 10 días de abastecimiento, el Gobierno saliente incrementaría el subsidio a este combustible.

“Hay un segundo decreto supremo que estamos tratando de sacar con el cual se vuelve a subir el subsidio de S/ 18 a S/ 20; además, se subiría de 30 kWh a alrededor de 40 kWh el límite del consumo de electricidad para acceder al subsidio”, precisó el ministro.

Refirió que el Gobierno con un DS anterior ya amplió el alcance del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) y se logró subir el (subsidio) monto del descuento de S/ 16 a S/ 18 del precio del GLP, y quitar algunas restricciones para el acceso de hogares.

“Se pedía que debían estar dentro del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) y ya no tienen ese requisito”, precisó.

Además, señaló que con el FISE se ha incrementado la velocidad de las conexiones. De 1 millón que encontró, ahora superan el 1.1 millones y también financia conexiones en todas las regiones del país.