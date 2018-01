Itaú supera a BofA en banca de inversión en Latinoamérica

Itaú Unibanco Holding SA está nuevamente en la cúspide de la banca de inversión en Latinoamérica tras desplazar a Bank of America Corp. sobre la base de un salto de 77% del ingreso total por comisiones de Brasil.

La recuperación del mercado de capital privado en la mayor economía de la región y en Argentina impulsó buena parte del renacimiento de Itaú al cuadruplicarse a US$ 657 millones el ingreso total por comisiones por suscripción de acciones en América Latina, según la firma de análisis londinense Dealogic.

Itaú participó en más operaciones que cualquier otro banco -31 de 79 transacciones en la región-, indican datos que reunió Bloomberg.

“Ya éramos muy grandes en Brasil, de modo que es difícil ganar más terreno, y esa fue una de las razones por las que decidimos crecer en banca de inversión fuera del país”, dijo Roderick Greenlees, jefe global de banca de inversión de Itaú. “Este año se destacó el regreso de Argentina a los mercados de capital, lo cual para nosotros marcó una enorme diferencia”.

Las comisiones por suscripción de deuda y asesoramiento en fusiones y adquisiciones también crecieron 9.4% en 2017, según Dealogic, en tanto se reanudaba el crecimiento económico y las políticas gubernamentales favorables al mercado estimulaban la actividad y fortalecían la confianza de los inversores. El ingreso total por banca de inversión aumentó 46% respecto del año anterior, a US$ 1,950 millones, dijo Dealogic, y Brasil representó US$ 899 millones.

Los US$ 169 millones de ingresos por comisiones de Itaú le dieron el primer lugar en los rankings por primera vez desde 2014. Se destacaron las ofertas públicas iniciales de la división de combustibles de la gigante petrolera Petrobras, la unidad brasileña de Carrefour y la mayor productora de cemento de Argentina, Loma Negra.

Bofa quedó en segundo puesto con US$ 160 millones, mientras que JPMorgan Chase & Co. se ubicó en tercer lugar con US$ 156 millones indica Dealogic. Itaú fue también el primero en Brasil.

Se estima que la actividad del mercado continuará en los primeros meses de 2018. Greenlees dijo que hay 10 ofertas de acciones primarias y secundarias pendientes en Brasil que podrían generar 15,000 millones de reales (US$ 4,600 millones). En Argentina, la reforma previsional aprobada recientemente llevaría a un año “igual o aún mejor” en los mercados de capital en 2018, dijo.

Las acciones no serán el único ámbito favorable. Muchas compañías y gobiernos aprovecharán para emitir bonos en los mercados internacionales en el primer trimestre, según Hans Lin, jefe de banca de inversión para Brasil de Bank of America.

Estima que habrá US$ 10,000 millones en transacciones de bonos en los primeros momentos del año procedentes de emisores brasileños y menciona como agente catalizador clave la posibilidad de que se apruebe la reforma previsional brasileña.

El optimismo podría ceder paso a la incertidumbre en el segundo semestre del año en tanto las elecciones presidenciales en Brasil y México podrían limitar las operaciones en los mercados de capital. Es probable que eso desplace la concentración de la actividad de banca de inversión a las fusiones y adquisiciones, dijo Greenlees.