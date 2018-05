ISC es una mala medida, aislada y contradictoria, afirma Sandro Fuentes

Las cervecerías artesanales que han nacido en los últimos cuatro años se verán impactadas con el alza del ISC para bebidas alcohólicas, señaló Sandro Fuentes, exjefe de la Sunat.

En su opinión lo que debe haber es una norma para combatir el alcohol ilegal que es dañino para la salud.

“ El incremento del ISC es una mala medida en tanto es aislada además contradictoria. No tiene lógica, la política tributaria, no puede confundirse política sanitaria con política tributaria, eso es un error. No se nota, una acción del Estado que sea par y paso con la norma sobre externalidades negativa”, sostuvo el exfuncionario de la Sunat en Canal N.

Sobre el pedido de facultades en materia económica, solicitadas por el Ejecutivo, Fuentes manifestó que es deber del Congreso ponerle restricciones y en ciertos casos no dárselas.

“Lamentablemente, el pedido de facultades es tan amplio, tan genérico, tan impreciso, que creo que la oblicagión del parlamento debería ser restringir poderosamente, ponerlem muchos candados y en algunas materias no dárselas”, indicó.