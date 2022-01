Los inversores no se desaniman por la reciente liquidación en Wall Street y han seguido comprando acciones, señaló el Bank of America (BofA) en su informe sobre flujo de activos, que mostró que se invirtieron US$ 17,100 millones en acciones en la última semana.

“Hay una capitulación cero en el posicionamiento en las acciones”, afirmó la nota, agregando que, en lo que va del año, se han invertido US$ 84,000 millones en los mercados y en solo dos de los 18 días de negocios de este mes se detectó un retiro de efectivo de los inversores.

La decisión de la Reserva Federal de empezar a endurecer la política monetaria para combatir la inflación ha golpeado con dureza a los mercados globales, con una caída de 9.2% del índice S&P 500 desde principios del 2022.

“La Fed no puede reducir la inflación en Main Street sin deflación en Wall Street”, argumentaron los analistas de BofA, indicando su perspectiva a la baja para la trayectoria de las acciones.

Entre los flujos notables en los mercados financieros, el informe mostró que la semana hasta el miércoles había visto la mayor salida de bonos desde marzo del 2021 y las mayores entradas a acciones de mercados emergentes desde la misma fecha.

Los “clientes privados” de BofA -que gestionan US$ 3.2 billones en activos- tenían un 11.7% en efectivo y han sido compradores netos de acciones durante ocho semanas consecutivas.