Inversores demandan a Coincheck para poder retirar sus criptomonedas

Los inversores de criptomonedas presentaron una demanda contra Coincheck Inc para obligar a que la plataforma con sede en Tokio les permita retirar una cantidad de activos valorados en US$ 183,000 que fueron congelados después del robo de US$ 530 millones en monedas virtuales ocurrido el mes pasado.

El grupo de siete inversores presentó una demanda en el Tribunal del Distrito de Tokio y también solicitó que Coincheck pague un interés anualizado de 5% del valor de las monedas virtuales desde el momento de notificación de la demanda hasta que reanude los retiros.

Coincheck, que congeló todos los retiros de yenes y dinero digital después del robo del 26 de enero, reanudó el martes los retiros de yenes, desencadenando un flujo de salida de US$ 373 millones en un solo día.

Sin embargo, la entidad dijo que mantendría las restricciones sobre los retiros de monedas virtuales hasta que pueda garantizar la reanudación segura de sus operaciones.

"Espero que (Coincheck) responda rápidamente y nos permita reanudar los retiros", dijo uno de los demandantes en una conferencia de prensa, en la que habló bajo condición de anonimato.

El robo de Coincheck, uno de los más grandes de la historia de dinero virtual, ha puesto de manifiesto la preocupación por la seguridad y la regulación del bitcoin y otras criptomonedas, pese a que hay pocas señales de que la expansión global de estos activos vaya a desinflarse.

El caso también puso en el centro de atención los esfuerzos de Japón para crear un sistema para supervisar al sector. La tercera mayor economía del mundo se convirtió el año pasado en el primer país en elaborar una legislación sobre el tema, una medida que contrasta con la mano dura de otros países como China.