Las tasas de los bonos del tesoro americano han venido subiendo desde el cuarto trimestre, luego de caer a mínimos históricos a mediados del 2020 gracias al estímulo monetario de la Reserva Federal (Fed). El plan de estímulo fiscal por US$1.9 billones del presidente Joe Biden, el avance en el proceso de vacunación y el control de la pandemia han mejorado las expectativas de crecimiento de Estados Unidos para el 2021, lo que se traduce en expectativas de inflación más altas.

“Esto ha tenido un impacto alcista en las tasas de interés, lo que se ha convertido en un serio motivo de inquietud para los inversionistas, puesto que supone una amenaza para el objetivo de asegurar un costo de financiamiento lo más asequible posible, imprescindible para la recuperación económica”, advierte Luis Eduardo Falen, head de Macroeconomía de Inteligo SAB.

“En este contexto, los mercados financieros temen que el paquete fiscal estimule de más a la economía estadounidense y provoque una inflación no deseada”, agrega el economista.

Según el plan aprobado por la administración de Biden, cerca del 40% del paquete (US$ 750,000 millones) será destinado a la campaña de vacunación y al financiamiento de los gobiernos locales y estatales. Alrededor de US$ 1.5 billones se utilizará en subsidios directos para las familias y empresas. En este grupo están incluidos los cheques de US$ 1,400 que recibirá la mayoría de los estadounidenses.

“Si bien estas medidas podrían tener un efecto inflacionario, es importante destacar que un estímulo a través de subsidios —como es el caso de este paquete fiscal— no tiene el mismo impacto sobre el PBI que un plan de inversión pública. Esto debido a que las familias y empresas actúan racionalmente. Al saber que la ayuda económica que reciban será por única vez, preferirán ahorrarlo antes que gastarlo”, explica Falen.

Por ejemplo, el paquete aprobado entre marzo y mayo del año pasado por US$ 3.0 billones tuvo un efecto limitado: el ingreso disponible aumentó en US$ 2.4 billones y los ahorros lo hicieron en más de US$ 5.0 billones.

“Un estímulo fiscal de la magnitud que se está implementando no tiene precedentes desde la segunda guerra mundial, lo que representa un experimento económico impredecible y un riesgo que vienen sopesando los inversionistas. Si bien la Fed se muestra firme en sus decisiones, el temor de sobrecalentar la economía de Estados Unidos y el mundo está presente”, enfatiza Falen.