La semana pasada el Gobierno colocó bonos globales por US$ 4.000 millones y 825 millones de euros en el mercado internacional, con lo que financiaría alrededor del 40% del déficit fiscal esperado para este año. “Este es uno de los acuerdos de deuda más grandes de Latinoamérica y se da luego de un cierre positivo en cuanto a emisiones y tasas en el 2020”, dice Luis Eduardo Falen, head de Macroeconomía de Intéligo SAB.

Esta nueva emisión se da en un contexto de mayor volatilidad en los mercados financieros y con las tasas de interés internacionales al alza por las perspectivas de recuperación de las economías ante el avance de la vacunación y el nuevo paquete de estímulo fiscal en Estados Unidos.

Falen explica que las tasas de interés de las emisiones soberanas tienen dos componentes: 1) la tasa base y 2) la prima por riesgo. La primera toma como referencia el bono del tesoro a diez años de Estados Unidos, mientras que la segunda está relacionada al riesgo país. La subida de tasas en Estados Unidos afecta al primer factor y aumenta el costo de financiamiento del gobierno peruano.

La prima de riesgo se representa por el spread entre los bonos de Estados Unidos y Perú, también conocido como riesgo país. Este último indicador se ubica alrededor de los 150 puntos básicos, nivel similar al de fines de noviembre, fecha que se realizó la última emisión del 2020.

“Dado que la prima por riesgo no muestra mayores variaciones, es la tasa base la que será afectada por la subida de las tasas de interés de Estados Unidos”, subraya Falen.

Agrega que la demanda por la deuda soberana peruana viene cayendo en las últimas emisiones realizadas. “Por ejemplo, la emisión de abril 2020 (por US$ 3.000 millones) tuvo una demanda de 8.3 veces el monto ofertado. No obstante, esta se redujo para la operación de noviembre 2020 (por US$ 4.000 millones) hasta 3.8 veces. Esta tendencia continuó en la emisión de marzo 2021, cuya demanda fue de solo 2,5 veces el monto ofertado”, revela el economista.

¿Qué nos indica la menor demanda por deuda peruana? “Si bien la solidez macroeconómica se mantiene, esta es menor respecto a los tiempos prepandemia. Además, la incertidumbre alrededor de la gestión de la crisis sanitaria y la cercanía de las elecciones generales se presentan como riesgos de corto plazo que los inversionistas comienzan a tomar en cuenta”, explica Falen.

Hacia adelante, Falen considera que habrá que monitorear los riesgos que podrían encarecer más el financiamiento del gobierno en el corto plazo. “Una mayor cautela de los inversionistas frente a los resultados de las elecciones generales podría afectar la percepción de riesgo del país y elevar los spreads, lo que se sumaría a la subida de las tasas base. Sin embargo, pasada la incertidumbre, el atractivo relativo de Perú se fortalecerá y las mejores condiciones regresarán”.