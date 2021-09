La inversión ángel no se detiene en el Perú pese a la mayor incertidumbre. Cuando hay un deterioro del ambiente político y, por tanto, económico, las startup continúan operando, porque no solo surgen para su país sino para ser escalables en todo el mundo, manifestó a Gestión Javier Salinas, director del Centro de Emprendimiento de la Universidad del Pacífico (Emprende UP).

“Así, los inversionistas ángeles peruanos siguen financiando la innovación local en etapas tempranas, pero además ahora están viendo emprendimientos del exterior, están mirando a la región y se ve una combinación (de startups) en su portafolio”, dijo.

Dichas innovaciones son oportunidades que los inversionistas toman con la perspectiva de que puedan funcionar en el Perú y en los demás países, señaló.

‘Padrinos’

En tanto, los fondos de inversión de capital de riesgo o venture capital siguen siendo los más activos en el mercado pues manejan montos elevados y apuestan por startup más grandes, sostuvo Luis Narro, especialista en Venture Capital.

Los expertos comentan que el ticket de los “padrinos inversionistas” (ángeles) oscila entre US$ 20,000 y US$ 100,000, mientras que los de fondos de inversión van de US$ 500,000 a US$ 1 millón.

Los extranjeros aumentaron su participación en estas inversiones locales, en contraste con los inversionistas peruanos, según los expertos.

Así, la inversión internacional representa el 96% de los recursos destinados a startups en lo que va del año, por encima del 75% del año pasado y del 66% en el 2019, detalló Meghan Stevenson, presidente del directorio de Pecap.

Coyuntura política

Según Narro, los inversionistas peruanos consideran que hacer inversiones de riesgo local, en este momento, no es una prioridad por la coyuntura política.

Asimismo, el interés que exhibieron los inversionistas corporativos en el 2020 e inicios de este año fue “puesto en la congeladora por los problemas políticos”, advirtió.

Los corporativos primero se acostumbraron a trabajar con los emprendimientos mediante alianzas, luego decidieron invertir en ellos y absorberlos, pero ahora están a la espera de cómo reaccionan las startup a los cambios políticos, acotó.

Además, refirió que los family office, gestores de los recursos de familias de alto patrimonio, no participaron este año, mientras que en el 2020 tenían el 1%.

Foodtech

Por sectores, las startup vinculadas a logística (39%) atrajeron mayor inversión este año – desplazando a las edtech (educación) del primer lugar-, seguidas por las foodtech (30%) o emprendimientos de comida como Manzana Verde, Megabite y OlaClick, que por primera vez ocupan un lugar significativo, dijo Stevenson.

- Inversionistas esperan ganar 10 veces más en cinco años -

Un indicador importante en el desarrollo de una startup es su valorización. “En esta línea, un inversionista espera que, por lo menos, en un lapso de cinco años su portafolio pueda rendir 10 veces más”, sostuvo el especialista Luis Narro. El inversionista debe armar un portafolio con al menos dos emprendimientos grandes, con retornos positivos que compensen el resto de startup que no estén generando rendimientos, pues a los partícipes no les preocupa tanto si en los primeros años la innovación genera pérdidas sino la proyección de crecimiento que tiene, agregó. Javier Salinas, de Emprende UP, comentó que en el país hay emprendimientos que rinden entre seis y 15 veces lo invertido, en un lapso de entre dos y cinco años. Hay una curva de crecimiento que se da desde el segundo año y el número de usuarios suele ser un buen indicador para la valorización de la startup, añadió.