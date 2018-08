Inversiones mineras en Perú crecen 31.4% en primer semestre

En el mes de junio de 2018, las inversiones mineras sumaron US$

385 millones, registrando un crecimiento de 2.5% con respecto

al mes anterior (US$ 376 millones) y un aumento del 20.6% con

respecto al mismo mes del año previo (US$ 319 millones), reportó hoy el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Este resultado contribuyó a que, en el acumulado de enero a junio

de 2018, las inversiones en el subsector minero asciendan a

US$ 1,955 millones, reportando un crecimiento de 31.4% respecto

al mismo periodo del año previo.

Los rubros más destacados fueron Planta Beneficio e Infraestructura,

que registraron los mayores montos de inversión (US$ 552

millones y US$ 495 millones, respectivamente) y que en conjunto

representaron más del 50% de las inversiones mineras ejecutadas

durante el primer semestre del año.

En un análisis más detallado, las inversiones en Planta Beneficio

sumaron US$ 118 millones en el mes de junio de 2018, reportando

un crecimiento de 1025.3% con respecto al mismo mes del año

anterior como resultado principalmente de la mayor inversión registrada por Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú

(US$ 29 millones) y Shougang Hierro Perú S.A.A. (US$ 24 millones)

en la culminación de la fase de construcción de sus proyectos de

ampliación «Marcona» y «Toquepala».

Este resultado coadyuvó aque, en el acumulado de enero a junio, las inversiones en dicho rubro asciendan a US$ 552 millones, reportando un crecimiento de 310.1% con respecto al mismo periodo de 2017.

Así, este rubro concentró la mayor parte de las inversiones mineras

en el acumulado a junio de 2018, siendo las empresas más

destacadas: Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú

con US$ 179 millones y Shougang Hierro Perú S.A.A. con US$ 123

millones.

Cabe destacar que, Minera Chinalco Peru S.A. cuyo proyecto «Ampliación Toromocho» inicio construcción en junio delpresente año, se ubicó en el tercer lugar con US$ 71 millones.

Por su parte, las inversiones en Infraestructura registraron una disminución de 6.4% con respecto a junio del año anterior. Esto se

debió principalmente a una menor inversión por parte Southern

Peru Copper Corporation (-94.5%) en junio de 2018.

A pesar deello, los aumentos registrados por Anglo American Quellaveco S.A. y Marcobre S.A. contribuyeron a que en el acumulado de enero a junio de 2018 las inversiones en dicho rubro obtengan un crecimiento de 1.1% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Con respecto a las inversiones en Desarrollo y Preparación, estas

registraron un crecimiento interanual de 19.5% en el mes de junio

de 2018.

A su vez, en el acumulado de enero a junio de 2018,las inversiones en dicho rubro ascendieron a US$ 296 millones, representando el 15.2% del total. Shougang Hierro Peru S.A.A. se ubicó como líder en el rubro con US$ 69 millones, ejecutados en su unidad minera «CPS1».

En segundo lugar se ubicó Compañía Minera Ares S.A.C. con US$ 31 millones ejecutados principalmente en sus unidades mineras «Acumulación Inmaculada 1» y «Acumulación Pallancata», seguido de Minera Yanacocha S.R.L. con US$ 29 millones ejecutados principalmente en su unidad minera«Acumulación Chaquicocha».

De manera similar, las inversiones en Equipamiento Minero ascendierona US$ 30 millones registrando una caída de 50.6% con

respecto a junio de 2017.

No obstante, los resultados obtenidos en el primer semestre del año por parte de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (US$ 83 millones) y Compañía Minera Antamina S.A. (US$ 20 millones) que registraron un incremento de 31.3% y 562.7%, respectivamente, permitieron que las inversiones en dicho rubro registren un crecimiento de 24.4% con respecto al acumulado de enero a junio de 2017.

Por otro lado, las inversiones en Exploración registraron una caída

de 19.4% con respecto a junio de 2017. Este resultado se debió principalmente a una menor inversión en este rubro por parte de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. que registró una caída de -69.5% en consecuencia de que la mayor parte de la exploración de sus minas “Orcopampa” y ”Tambomayo” se realizó durante el año anterior.

Asimismo, dicho resultado se vio reflejado en el acumulado enero a junio con una caída de 2.3% conrespecto al año previo.

A su vez, las inversiones en el rubro Otros sumaron US$ 39 millones,

registrando una disminución de 10% con respecto a junio de 2017. De la misma manera, las inversiones en el rubro mostraron una reducción de 26.5% con respecto al primer semestre del año anterior; siendo las empresas más destacadas: Anglo American Quellaveco S.A. (US$ 82 millones), Marcobre S.A.C. (US$ 17 millones) y Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (US$ 14 millones), que en conjunto representaron más del 60% del rubro.

Gonzalo Tamayo: Los retos para el sector minero energético