El Ministerio de Energía y Minas (Minem) señaló que en el primer trimestre del 2022 el sector minero continuó mostrando grandes resultados en los principales indicadores. Un ejemplo de ello es que las inversiones mineras superaron los US$ 1,029 millones, representando 9.2 % más de lo registrado en el mismo período del año pasado (US$ 943 millones).

El crecimiento interanual acumulado se vio reflejado en cinco rubros: Desarrollo y Preparación (46.8%), Infraestructura (24.6%), Exploración (15.9%), Equipamiento Minero (8%), y Planta Beneficio (1.8%), de acuerdo a las cifras oficiales, procesadas por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera del Minem.

De acuerdo al desarrollo de cada área, tenemos que en el primer trimestre del año se ha invertido en Desarrollo y Preparación US$ 154 millones, reflejando una variación positiva de 46.8 % en referencia a similar periodo del 2021 (US$ 105 millones); en Infraestructura sumó 249 millones, registrando un aumento de 24.6 % en comparación al 2021 (US$ 200 millones), y en Exploración, la inversión fue de US$ 73 millones, monto superior en 15.9 % en referencia al año anterior (US$ 63 millones).

La lista continúa con el rubro de Equipamiento Minero, cuya inversión acumulada al primer trimestre del 2022 ascendió a US$ 102 millones, lo cual significó un incremento de 8 % en relación a similar periodo del 2021 (US$ 94 millones), y Planta Beneficio (donde se procesan los minerales) con un total de US$ 275 millones, mostrando un ligero crecimiento de 1.8 % en comparación al 2021 (US$ 270 millones).

Respecto a la inversión ejecutada a nivel de regiones al primer trimestre del 2022, Moquegua se mantuvo en primera ubicación captando el significativo monto de US$ 345 millones, lo que representa el 33.5 % del total, debido principalmente al desarrollo de los proyectos mineros Quellaveco y San Gabriel, precisamente este último inició su construcción en marzo del 2022.

La segunda mayor participación le corresponde a Áncash con US$ 76 millones, ostentando el 7.4 %, región en la que resalta la Compañía Minera Antamina por la mayor inversión en su actual operación minera. En tercer lugar, se encuentra Ica con US$ 74 millones, representando el 7.2 % de la participación total, región en la que sobresale el proyecto minero Ampliación Shouxin.

Cabe mencionar que, en el periodo de enero a marzo del 2022, las tres regiones mencionadas representaron en conjunto el 48.1 % de la inversión ejecutada.

