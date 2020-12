En noviembre las inversiones ejecutadas valorizadas en las infraestructuras supervisadas en el país sumaron US$ 80,2 millones, lo que representó un crecimiento del 37.5 % respecto a similar periodo del 2019, informó el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

Las inversiones en las infraestructuras de carreteras en noviembre sumaron US$ 23 millones, mayor en un 133.7 % al mismo periodo del año pasado, impulsadas mayormente por las inversiones realizadas en la Red Vial N° 6 Pucusana-Cerro Azul-Ica (US$ 14 millones) y la Autopista del Sol: Trujillo-Sullana (US$ 6,4 millones).

De igual modo, las inversiones en vías férreas y sistemas eléctricos de transporte masivo fueron de US$ 53 millones, lo que representó un crecimiento del 71.5 % respecto al año pasado, impulsada por las obras ejecutadas en la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

Por el contrario, en noviembre las inversiones en terminales aeroportuarios cayeron 98 % (US$ 25 mil) y en terminales portuarios descendió un 76 % (US$ 3,9 millones).

De igual manera, las inversiones en las infraestructuras de transporte de uso público supervisadas por Ositran desde el inicio de los contratos de concesión hasta noviembre del 2020, sumaron US$ 140 millones, lo que representó el 55.83 % del total de compromisos de inversión de las empresas concesionarias.

Considerando el nivel de avance, es decir las inversiones reconocidas y valorizadas desde el inicio de los contratos de concesión hasta octubre de este año, versus las inversiones comprometidas en los contratos de concesión, las carreteras registraron el mayor nivel con un 87.69 %, le siguieron terminales portuarios (59.20 %), ferrocarriles y líneas de metro (43.98 %) y aeropuertos (21.55 %).

Es preciso mencionar que el Ositrán supervisa 32 contratos de concesión en infraestructura de transporte de uso público: 16 contratos de carreteras, 8 de terminales portuarios, 4 de vías férreas y sistemas eléctricos de transporte masivo, 3 de aeropuertos y uno de hidrovía.