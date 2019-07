Inversiones en concesiones sumarán S/ 1,100 millones este año, según Ositran

Solo en junio, las inversiones ejecutadas sumaron US$ 78.3 millones (incluye IGV) en las concesiones supervisadas por Ositran, acumulando al primer semestre del año US$ 295.6 millones, principalmente por las obras de ferrocarriles y Metro de Lima (US$ 201.3 millones).

Al cierre del 2019, el regulador espera que las inversiones sumen S/ 1,100 millones, lo que significaría aproximadamente US$ 300.3 millones, informó la presidenta de Ositran, Verónica Zambrano, sostenido principalmente por las obras de la Línea 2 del Metro de Lima.

De no presentar ningún atraso en los cronogramas de inversión, se registraría un monto por debajo al alcanzado en el 2018 (US$ 705.6 millones).

Solo en la obra de la Línea 2 del Metro de Lima se han realizado inversiones por más de US$ 161.5 millones en los primeros seis meses del año, acumulando desde el inicio de la concesión (2014) US$ 1,408.9 millones, es decir, 26.35% de avance.

Hay que recordar que en total, sumando todas las concesiones, existe un compromiso de inversión por más de US$ 15,100 millones a la fecha. De ese monto, la inversión ejecutada alcanza los US$ 7,894.3 millones (al 2018). A esto se sumaría el monto estimado por el regulador.

Balance 2018

Zambrano expuso en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018 del regulador. Solo el año pasado, Ositrán supervisó 32 concesiones de infraestructura. Ese año se realizaron 2,408 actividades para supervisar la ejecución de US$ 705.6 millones.