Las inversiones en las starup peruanas continuaron en el país pese a la coyuntura marcada por la llegada del COVID-19. Dentro de esos desembolso figuran las “inversiones ángeles”, aquellas inversiones realizadas por personas de alto patrimonio neto, con experiencia y redes de contacto.

De acuerdo con la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (PECAP) en el primer semestre del año las inversiones ángeles representaron el 12.4% del total de inversiones en las startups peruanas, es decir, cerca de US$ 1′231,000.

Al respecto, el director del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico (Emprende UP), Javier Salinas, indicó a Gestión.pe que las inversiones ángeles tienen un gran potencial de crecimiento en el país y podrían llegar a triplicarse hacia el año 2022.

Según dijo, esta proyección está sustentada en diversos factores, siendo la primera, el avance del comercio electrónico que se observó durante la cuarentena.

“El crecimiento de más del 240% del comercio electrónico en el Perú ha abierto una oportunidad para los emprendedores de manera impresionante. (...) Fácilmente con el rebote económico, luego de la pandemia, las inversiones ángeles se van a triplicar en los próximos dos años”, señala Salinas.

EdTech y la confianza

Otro punto importante, detalló, es la consolidación de la educación vía remota o por internet, denominado ‘EdTech’, y el crecimiento del sector logística impulsado por el uso de las aplicaciones de delivery.

De igual manera, figura el factor confianza que se ha creado durante esta pandemia, tanto desde el emprendedor peruano para desarrollar los productos o servicios hasta el proveedor que recibe dinero adelantado para producir dicho bien.

“El mercado peruano es atractivo porque todavía hay muchísimo por hacer, la clase media ha crecido y los emprendedores están encontrando cada vez más oportunidades, entonces, lo atractivo del mercado peruano no es solo la estabilidad en términos de macroeconomía", apuntó.

De igual manera, dijo que existe una gran oportunidad de avance en las regiones, puesto que Lima ya es un mercado atendido.

Según precisó, Arequipa es la región más avanzada en términos de tecnología, software y plataformas digitales, e incluso se ha convertido en un Hub de producción de tecnología, exportando a más de 34 países, entre ellos, países europeos.

Perfil de inversionista ángel

En el 2019 la Universidad del Pacífico, Emprende UP y la Universidad Católica del Norte realizaron un estudio sobre “la inversión ángel en el Perú”, en la que se identificó las características del inversionista ángel peruano.

Así, se conoció que un 94% son hombres y un 6% son mujeres; en tanto la edad promedio que tienen es de 51 años de edad.

Se detalla que un 29.4% de inversionistas pertenecen a la Red de Inversionistas Ángeles, un 23.5% a Angels Ventures Perú y un 17.6% a UP4angels, seguido de otras organizaciones.

Un 76.5% de los inversionistas de la muestra tiene experiencia previa como emprendedor, lo que podría facilitar el proceso de negociación entre emprendedor e inversionista; en tanto un 80% tiene un postgrado.

Respecto a los sectores en los que invierten, un 54.4% lo hace en Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) y Comercio electrónico, seguido del sector financiero y bancario (37%).

En este punto, Salinas precisa que producto de la pandemia del COVID-19 es el sector EdTech el que ahora lidera las inversiones, en tanto los emprendimientos en los cuales más se invierten son aquellos que ya salieron al mercado y que generan una gran expectativa de crecimiento, que son “dinámicos, escalables, replicables, modelos de negocios ya validados que tienen un gran potencial”.

En cuanto al ticket promedio de los inversores ángeles, éste se ubica en US$ 54,864, siendo el mínimo invertido US$ 6,554 y el máximo US$ 150,000.