Para el primer trimestre del 2020 la consultora Macroconsult estimó que la economía peruana crecería 2.7%, por encima del estimado para el cuarto trimestre de 2019 (2.2%).

“El rebote de la inversión pública sería el principal factor explicativo de esta leve aceleración”, señaló.

En el caso de la inversión pública, en el cuarto trimestre del 2019 habría caído en -3.9%, pero para el primer trimestre de este año la consultora estimó que se reportaría un importante crecimiento de 16.9% (ver cuadro) .

El consumo y la inversión pública mostrarían un importante avance “debido a la baja base de comparación del año pasado, cuando las autoridades subnacionales (alcaldes y gobernadores regionales) comenzaron sus gestiones”, subrayó Macroconsult.

Otros sectores

En línea con el comportamiento de la inversión pública, el sector construcción mostraría un importante crecimiento durante el primer trimestre de este año, con una tasa de 5.2%.

“Con este resultado, y una manufactura no primaria que, por lo menos, no cae, se espera que los sectores no primarios crezcan a un ritmo de 3%, por encima del 2.5% del cuarto trimestre del año pasado”, sostuvo Macroconsult.

Los sectores primarios mostrarían un crecimiento de 1.7%, explicado, sobre todo, por un aumento de 3.2% del sector de minería de hidrocarburos, que continuaría su proceso de recuperación tal como ocurrió al cierre del año pasado.

La producción de zinc, que cayó durante 2019, debería irse recuperando poco a poco a lo largo de este año.

Riesgos

Con respecto a los riesgos en este periodo de proyección, el más importante es la potencial aparición del Fenómeno El Niño (FEN).

“Si bien algunas regiones del país muestran lluvias por encima de los normal, de momento no hay evidencia suficiente que nos haga anticipar su presencia este verano. Sin embargo, por experiencia sabemos que la situación puede cambiar rápidamente”, apuntó Macroconsult.