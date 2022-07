La inversión pública cierra el primer semestre en rojo, con una cifra de -1% al final de junio, según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Y es que no se trata por no contar con recursos para la ejecución de la inversión del Estado, sino que, teniendo el dinero para las obras, estas no se han ejecutado.

Aunque en los últimos tres meses la cifra inversión pública ha sido positiva - con algunos vaivenes de desaceleración- no ha sido suficiente para revertir la caída enfrentada en el primer trimestre.

Hasta el momento se ha ejecutado el 25.9% de lo presupuestado para proyectos, solo la cuarta parte de los recursos disponibles. En este caso no hay limitación del Congreso o se espere una norma para hacer las obras, solo es iniciar o completar las iniciativas en cartera.

En total se ha ejecutado en la primera mitad del año S/ 15,699 millones, y aún S/ 44,864 millones para la segunda mitad del año.

Para completar con los recursos asignados para las obras, se requeriría que se inviertan un promedio de S/ 7,447 millones al mes, en los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local, eso significa más del doble de lo realizada en julio, que ha sido el mejor mes del año.

¿Ministros con su cargo a disposición?

Un problema que ahora tienen los ministros es la palabra del premier, quién dijo en la víspera, que si las autoridades del Gobierno Central (ministerios y otras dependencias) no llegan al menos al 70% de su presupuesto que pongan su cargo a disposición.

Cabe indicar que el presupuesto se divide en dos partes, las actividades que tiene como un gran componente el pago de planillas, pagos de servicios públicos, viajes, materiales y demás; y el segundo componente del presupuesto son proyectos.

En el primer caso, se tiene que cumplir todos los meses sin mayor esfuerzo, el reto viene por los proyectos.

Como se indicó líneas arriba son S/ 44,864 millones los que aún no se ejecutan, del total de S/ 60,563 millones que se tiene hasta el momento.

¿Habría cambios ministeriales por incumplimiento de meta? Lo que se observa hasta el momento, de algunos sectores que está en rojo y le será difícil revertir la tendencia.

Si los ministros llegan a la meta del 70% para agosto, se tendría un récord de inversión pública por unos S/ 10,663 millones.

Así vamos en el ranking de los montos que falta ejecutar para que -según Aníbal Torres- se mantengan en sus carteras.

INVERSIÓN PÚBLICA: AVANCE Y EL RETO PARA CUMPLIR CON EL 70% PARA AGOSTO

(EN MLLNS. DE S/) Sector Ppto.

Inst. Modificado Ejecutado a junio

(A) Meta al 70%

(B) Lo que le falta ejecutar

(B-A)

Ministros del sector

Transportes y Comunicaciones 8,691 2,590 6,083 3,493 Juan Barranzuela Educación 4,154 475 2,908 2,432 Rosendo Serna Pres. del Consejo de Min. 4,195 1,483 2,936 1,454 Aníbal Torres Vivienda, Const. y Saneam. 1,455 273 1,019 746 Geiner Alvarado Salud 1,462 313 1,023 710 Jorge López Agrario y riego 1,409 380 986 606 Andrés Alencastre Economía y Finanzas 496 100 348 248 Oscar Graham Ambiental 330 31 231 200 Modesto Montoya Defensa 293 32 205 173 José Gaviria Justicia 258 30 181 150 Félix Chero Producción 346 112 242 130 Jorge Prado Interior 249 84 174 90 Senmache - censurado Comercio Exterior y Turismo 149 21 104 84 Roberto Sánchez Energía y Minas 302 147 211 65 Alessandra Herrera Cultura 97 30 68 38 Alejandro Salas Trabajo y Prom. del Empleo 44 9 31 22 Juan Lira Relaciones Exteriores 46 21 32 11 César Landa Mujer y Pob. Vulnerables 15 0 10 10 Diana Miloslavich Desarrollo e Inclusión Social 0 - 0 0 Dina Boluarte

Gobierno central con 0%

Al cierre de junio la inversión pública cayó en 1%, sin embargo, como explicamos líneas arriba se han dado tres meses positivos, pero no suficiente para revertir las cifras en rojo.

Solo en junio subió 15% la inversión pública, su mejor desempeño, pero el logro no se observa en el gobierno central cuyo crecimiento fue de 0%, sino de los gobiernos regionales y municipales, que tuvieron un crecimiento de 27% y 25%, respectivamente.

En junio se invirtió S/ 3,507 millones, de los cuales: S/ 1,317 millones del Gobierno Nacional; S/ 1,503 millones de las municipalidades; y S/ 686 millones de los gobiernos regionales.