La inversión privada sigue acelerándose, tras crecer 7.1% en el tercer trimestre del año, reportó el Banco Central de Reserva (BCR).

Luego de crecer 1.4% en el tercer trimestre del 2018, la inversión privada viene acelerando su expansión por cuatro trimestres consecutivos (ver cuadro).

El BCR destacó que el resultado de la inversión minera en el tercer trimestre se debe a la expansión de la inversión minera y no minera. “Esta evolución se reflejó principalmente en las mayores importaciones de bienes de capital y en el mayor consumo interno de cemento”, subrayó.

SECTORES

Inversión minera

En el tercer trimestre de 2019, la inversión en el sector minero se ubicó en US$ 1,529 millones, lo que significó un crecimiento de 18% con respecto al monto registrado en igual periodo del año previo (US$ 1,297 millones).

Así el sector minero acumuló 8 trimestres consecutivos de crecimiento, luego que presentara 14 trimestres de caída.

El incremento del trimestre se debió principalmente a los rubros de infraestructura y desarrollo y preparación, los cuales aumentaron 54% y 49%, respectivamente.

En el trimestre destacó la inversión por parte de Anglo American Quellaveco (US$ 316 millones) en el proyecto Quellaveco, de Marcobre (US$ 233 millones) en el proyecto Mina Justa, de Minera Chinalco Perú (US$ 88 millones) por la continuación de su proyecto Ampliación Toromocho, y de Minera Yanacocha (US$ 45 millones) por la inversión destinada a su proyecto Quecher Main.

Inversión en Hidrocarburos

Respecto al sector hidrocarburos, Refinería la Pampilla realizó inversiones en el tercer trimestre de 2019 por US$ 23 millones (US$ 4 millones en igual periodo de 2018).

De ese total, 57% se destinó al proyecto Nuevo Terminal T4 y Mejoras en los Terminales T1, T2 y T3 (RLP35) y 7% en la Adaptación a Nuevas Especificaciones de Combustibles (RLP21).

Inversión en Energía

En el tercer trimestre de 2019, las inversiones de la compañía Luz del Sur alcanzaron US$ 32 millones (US$ 35 millones en el tercer trimestre de 2018), las cuales estuvieron orientadas principalmente al mejoramiento y expansión del sistema eléctrico.

En el mismo período, Enel invirtió alrededor de US$ 32 millones (US$ 36 millones en el tercer trimestre de 2018) en redes de distribución: ampliación y refuerzo de redes de clientes residenciales, comerciales e industriales, electrificación de asentamientos humanos, ampliación de alumbrado público y aseguramiento de calidad del suministro.

Adicionalmente, invirtió en sub-transmisión para ampliación de capacidad, seguridad de líneas de transmisión, control de pérdidas y sistemas de información e infraestructura.

Inversión en Manufactura

En el tercer trimestre de 2019, destacó Aceros Arequipa. La empresa invirtió alrededor de US$ 54 millones (US$ 2 millones en igual periodo del año previo) en la Nueva Planta de Acería, compras de terreno y mejoras operativas en la planta de Pisco.

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston realizó inversiones por US$ 19 millones en el tercer trimestre del año, US$ 6 millones más que en igual periodo de 2018, destinados a la ampliación de capacidad de plantas cerveceras y distribución, así como al incremento de cajas plásticas y envases de vidrio, y a la adquisición de unidades de transporte.