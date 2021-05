La inversión privada creció 36.9% interanual en el primer trimestre de 2021, su segundo trimestre en positivo y mayor al 11.3% de crecimiento reportado en el cuarto trimestre del 2020.

El reporte del Banco Central de Reserva (BCR) señala que el crecimiento del primer trimestre del 2021 se debió a la mayor inversión de los sectores no mineros (43.8%), compensando la caída del sector minero (-9.6%).

Asimismo, la inversión del periodo mostró una expansión de 16.8% respecto al mismo periodo de 2019.

El Ministerio de Energía y Minas informó que en el primer trimestre de 2021 la inversión en el sector minero ascendió a US$ 943 millones, monto menor en US$ 109 millones a lo registrado en el primer trimestre del año previo.

En tanto, la inversión más alta en los sectores no mineros fue impulsada por el dinamismo de la autoconstrucción, y por la reanudación y mayor ejecución de proyectos de inversión.

Estos factores se reflejaron en la fuerte aceleración del consumo de cemento y en la mejora de las expectativas empresariales respecto al primer trimestre del año anterior, aunque estas últimas se debilitaron respecto al trimestre precedente.

La inversión privada como porcentaje del producto se incrementó de 16.8% al cierre de 2020 a 18% del producto en el primer trimestre de 2021. Así, la tasa de inversión privada se asemeja a la registrada en 2019.

Inversión Minera

El sector minero desembolsó US$ 943 millones en el primer trimestre de 2021, lo que implicó una disminución de 10.3% respecto a lo registrado en igual periodo de 2020 (US$ 1,052 millones).

La empresa Anglo American Quellaveco usó US$ 245 millones mayoritariamente en su proyecto Quellaveco. Este monto de inversión representó una reducción de 11.5% respecto a lo registrado en el primer trimestre del año anterior.

A la empresa anterior le sigue Antamina, con un monto invertido de US$ 82 millones, con lo cual registró un incremento de 19.8% respecto a similar periodo de 2020.

Marcobre se ubicó en el tercer lugar con US$ 76 millones, cantidad destinada a su proyecto Mina Justa. En cuarto lugar, se ubica Las Bambas con una inversión de US$ 56 millones en el trimestre de análisis, dirigida principalmente a su proyecto cuprífero Chalcobamba Fase I.

Inversión en Hidrocarburos

Las inversiones del sector hidrocarburos se mantuvieron en niveles bajos. La Refinería la Pampilla desembolsó US$ 2 millones en el primer trimestre de 2021, de los cuales US$ 0,2 millones se destinaron al proyecto Nuevo Terminal T4 y a mejoras en los Terminales T1, T2 y T3, mientras que el resto corresponde a proyectos individuales menores a US$ 1 millón.

El total de inversiones de la empresa en el periodo fue menor al observado en el primer trimestre de 2020(US$ 3 millones).

Inversión en Energía

Luz del Sur desembolsó US$ 26 millones en el primer trimestre de 2021, monto mayor a los US$ 20 millones del primer trimestre del año previo, orientados principalmente al mejoramiento y expansión del sistema eléctrico. Enel Distribución invirtió US$ 25 millones (US$ 23 millones en el primer trimestre de 2020), destinado, principalmente, a la ejecución de proyectos de digitalización y mayor actividad en mantenimiento de las redes de baja tensión.

Por su parte, Enel Generación destinó US$ 3 millones a actividades principalmente enfocadas en la automatización y digitalización de sus operaciones para garantizar la continuidad eléctrica.

La empresa remarcó que el monto invertido en el período de análisis fue menor al de similar periodo del año previo (US$ 5 millones) debido a reprogramación de trabajos de mantenimiento, originalmente previstos para el primer trimestre de 2021.

Inversión en Manufactura

Dentro del sector manufacturero destacó la inversión de US$ 25 millones realizada por la empresa Aceros Arequipa (US$ 38 millones en el primer trimestre de 2020), orientada principalmente a la nueva acería.

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston destinó US$ 15 millones a mantener su capacidad de producción y comercialización. La inversión del primer trimestre de esta empresa fue menor en US$ 1 millón a la registrada en el mismo periodo de 2020.

Inversión en otros sectores

La progresiva recuperación del sector construcción respondió principalmente al incremento de la autoconstrucción. Esto debido al cambio de hábitos de la población durante la pandemia, al destinar un mayor porcentaje de sus ingresos a mejoras y reparaciones del hogar.

Asimismo, las principales empresas de distribución de materiales de construcción registraron un mayor dinamismo de sus ventas durante el trimestre de análisis.