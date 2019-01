Inversión minera llegaría a los US$ 6,500 millones este año, según BBVA Research

El crecimiento de la economía peruana en el 2018 fue de 3.9%, estimó el BBVA Research. Cifra que se repetirá este año, de acuerdo con las previsiones se realizaron en el marco de la presentación del Informe Situación Perú, correspondiente al primer trimestre de 2019.



Francisco Grippa, economista jefe de BBVA Research Perú, explicó que la actividad económica se aceleró en el cuarto trimestre del año pasado con un crecimiento estimado de 4.6% en ese periodo.



“Los mayores desembarques de anchoveta favorecieron la pesca y la manufactura primaria. También destacó el crecimiento del empleo formal, que fue mayor al del 2017, y a la construcción en un contexto en el que mejoró el desempeño de la inversión pública y privada”, comentó.

Para el 2019, localmente, el escenario base considera que se incrementará la inversión en el sector minero a pesar de la disminución de los precios de los metales, como el del cobre que estaría en US$ 2.80 la libra; se normalizará la producción minera luego de los problemas que se enfrentaron el año pasado; se mantendrá un ánimo empresarial favorable para la inversión en general y se acelerará el gasto de reconstrucción (sobre todo en el segundo semestre del año).



Del mismo modo, consideran que el Niño Costero será de débil intensidad por lo que su impacto a nivel macro sería poco sensible.

"En los últimos tres meses la inversión minera promedio mensual estuvo en US$ 460 millones; mientras que a inicios del 2018 llegaba a US$ 280 millones. En ese sentido, la imversión promedio para este año estaría entre US$ 6,000 y US$ 6,500 millones. Mientras que el 2018 habría llegado a US$ 4,700 millones", precisó.

En tanto, el escenario base de previsiones de BBVA Research contempla para el 2019, por el lado externo, un entorno menos favorable.



“El crecimiento global se moderará, la FED continuará con la normalización de su política monetaria, y los precios (promedios anuales) de los metales y del petróleo disminuirán. El escenario base no considera, sin embargo, un escalamiento adicional de las tensiones comerciales”, sostuvo el economista.



En esa línea, indicó que han bajado la previsión de crecimiento para Estados Unidos de 2.8%, que estimaban hace unos meses, a 2.5%. Mientras que para China, la expectativa es de 6%; cifra menor a la que habría alcanzado el 2018, 6.6%.

"El crecimiento mundial en 2019 es ahora más bajo, pero ello se compensa con un menor incremento de las tasas de interés en dólares, mayores términos de intercambio (por la revisión a la baja en el precio del petróleo)”, sostuvo.