Inversión minera llegaría a los US$ 4,600 millones este año 

La inversión minera sumaría los US$ 4,600 millones en el 2018 y US$ 5,400 millones el próximo año, por el mayor interés de las empresas por desarrollar proyectos en el Perú, señaló el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde.

“La inversión minera que esperamos para este 2018 sería de 4,600 millones de dólares y 5,400 millones de dólares el próximo año”, manifestó.

Julio Velarde destacó que la inversión minera estaría creciendo 13.2% este año y 17.9% en el 2019, considerando que hubo una recuperación de 12.3% en el 2017, luego de caer tres años seguidos por un acumulado de 70%.

“En la reunión (Prospectors and Developers Association – PDAC 2018) que se realizó hace dos semanas en Toronto (Canadá) se observó un interés grande de las empresas mineras por buscar nuevos proyectos”, destacó.

Exploración

El presidente del BCR resaltó que nuevamente está renaciendo el interés de la inversión minera por la exploración, que creció en los cuatro trimestres del 2017: 16% en el primero, 33% en el segundo, 36% en el tercero y 27% en el cuarto.

“La inversión en exploración tiene cuatro trimestres continuos de recuperación, después de un periodo de caída cuando los precios de los metales eran bajos”, manifestó.

Julio Velarde señaló que no solo el interés de la inversión había disminuido, sino que también era difícil encontrar financiamiento para unidades mineras de exploración en momentos que los precios estaban abajo.

“Felizmente ya se está reactivando y hay bastante interés en los países que tienen una gran riqueza minera, como es el caso del Perú y esperemos que muchos proyectos se concreten”, indicó.

Anuncios de proyectos

Julio Velarde destacó que actualmente el BCR considera una cartera de principales anuncios de proyectos mineros por US$ 12,700 millones.

Dichos proyectos mineros son Quellaveco (Moquegua) con US$ 5,500 millones, Michiquillay (Cajamarca) con US$ 2,500 millones, Pampa del Pongo (Arequipa) con US$ 1,500 millones, Mina Justa (Ica) con US$ 1,300 millones, Ampliación de Toromocho (Junín) con US$ 1,300 millones, y Corani (Puno) con US$ 600 millones.

“El más importante es Quellaveco, que si bien no se ha anunciado oficialmente, todo parece indicar que su inicio sería en el segundo semestre de este año, si es que no es antes”, señaló.