Inversión minera creció en 54.8% en noviembre

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó hoy que la producción minera nacional, acumulada al mes de noviembre, resgistró un crecimiento de 3.6% en cobre, 12.3% en hierro, 10.7% en zinc y 8.6% en molibdeno; en comparación con el mismo periodo del 2016.

En el penúltimo mes del 2017, las inversiones mineras sumaron un total de US$ 515 millones, registrando un incremento de 54.8% respecto al mismo mes del año anterior.

En el acumulado de enero a noviembre del 2017, el sector minero registró una inversión total de US$ 4,254 millones, lo cual significó un incremento de 13.8% respecto a similar periodo del 2016.

"El incremento se mantuvo en la mayoría de los rubros, destacando las inversiones en infraestructura, exploración y preparación, que en su conjunto representan el 49% del total de las inversiones realizadas, y cuyo incremento fue de 45.2%, 28.3% y 26.5% respectivamente.

En tanto las inversiones en infraestructura sumaron US$ 1,265 millones. Las inversiones en exploración sumaron US% 427 millones, destacando principalmente en este rubro la Compañía de Minas Buenaventura con US$ 61 millones, Compañía Minera Poderosa con US$ 38 millones y Marcobre con US$ 36 millones, que siguen manteniendo un crecimiento continuo a lo largo del 2017.

En tanto, las inversiones en preparación sumaron US$ 411 millones (10% del total). En este rubro se mantienen Compañía de Minas Buenaventura, Shougang Hierro Perú y Compañía Mienra Ares que representa el 51% del total de las inversiones realizadas en este rubro.

Cuadro: Elaboración del MEM Cuadro: Elaboración del MEM

Producción de metales

De acuerdo con la Dirección General de Minería (DGM) del MEM, en noviembre se reportaron actividades de producción (entre metálica y no metálica) en 661 unidades mineras y de exploraciones en 306 unidades. Las áreas de actividad en su conjunto totalizaron 1.6 millones de hectáreas; lo que representó el 1.29% del territorio nacional.

En tanto, la producción de cobre se incrementó 3.8% en el mes de análisis, comparado con similar periodo del 2016. Dicho avance se debió a la mayor producción de Minera Las Bambas, Compañía Minera Antamina, Compañía Minera Antapaccay y Minera Chinalco Perú.

"A nivel regional, Arequipa, Apurímac, Áncash, Cusco, Junín, concentran el 80% de la producción nacional de metral rojo", detalló el MEM.

Por su parte, la producción de oro disminuyó en 1.3% en noviembre; las regiones de La Libertad y Cajamarca, que concentran el 50% de la producción nacional de oro, registraron en noviembre una disminución de su producción en 5% y 14% respectivamente.

La producción de plata también cayó en el mes de análisis, en 4% respecto a octubre de 2017. Esto se debe a la menor producción de la Compañía de Minas Buenaventura, Minera Chinalco Perú y Compañía Minera Casapalca, que conjuntamente representan el 24% de a producción nacional de dicho metal.

Con respecto al estaño, continúa el descenso de su producción. En noviembre disminuyó en 12.7%, en comparación con el mismo periodo del año previo.

Zinc y Hierro

Por su parte, la producción de zinc se incrementó en 9.2% en noviembre, en comparación a similar mes del 2016. Áncash y Junín, que concentran el 54% de la producción nacional de zinc, incrementaron su producción en 26% y 4% respectivamente.

De igual forma, la producción de hierro se incrementó en 29.3% en noviembre debido a que la empresa Shougang Hierro Perú S.AA. reanudó su producción luego de la huelga de trabajaores que tuvo en octubre. Dicha empresa aporta el 98.7% de la producción nacional de hierro.