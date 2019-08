Durante el primer semestre del año, la inversión minera en el Perú sumó US$ 2,532 millones, lo que significó un incremento de 26.2% respecto a igual período del 2018, según cifras del Boletín Estadístico Minero, que publica mensualmente la Dirección de Promoción Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Este incremento se vio reflejado en la mayoría de los rubros, siendo los más destacados desarrollo y preparación, así como, planta beneficio, que registraron los mayores montos de inversión (US$ 556 millones y US$ 547 millones, respectivamente) y, que en conjunto representaron el 43.5% de las inversiones mineras ejecutadas entre enero y junio de 2019.

A nivel de empresas, Anglo American Quellaveco S.A. y Marcobre S.A.C., se mantienen en la primera y segunda posición de ejecución global de inversiones, representando en conjunto el 31.7% de la inversión en el periodo analizado. El tercer lugar lo ocupa Southern Peru Copper Corporation, con 7.7% del total invertido; mientras que Minera Chinalco Peru S.A. se ubica en la cuarta posición, con una inversión de US$ 175 millones y una participación de 6.9% del monto total.

Inversión en junio

Asimismo, el boletín revela que las inversiones mineras ejecutadas en junio de este año sumaron US$ 478 millones, registrando un crecimiento de 12.6% con respecto al mes previo (US$ 424 millones) y un aumento del 23.2% con respecto al mismo mes del 2018 (US$ 388 millones).

Las inversiones en el rubro Planta beneficio sumaron US$ 105 millones en junio, significando un decrecimiento de 14% con respecto al mismo mes del año pasado. En tanto, la inversión en Equipamiento minero continuó en ascenso registrando US$ 79 millones y logrando un aumento de 163.3%, con respecto al mismo mes del 2018.

Respecto a la inversión en exploración, esta sumó US$ 31 millones, un descenso de 7.5%, frente a junio del 2018. A nivel de empresas, Compañía Minera Poderosa S.A. se afirmó como líder con la mayor inversión en este rubro (US$ 20 millones), mientras que en segundo y tercer lugar se mantuvieron Compañía Minera Zafranal S.A.C. (US$ 14 millones) y Compañía de Minas Buenaventura (US$ 12 millones). Cabe resaltar que, en conjunto, las tres compañías aportaron 29.4% de la inversión total en exploración.

En tanto, la inversión en Infraestructura registró US$ 96 millones, cifra que implica una reducción de 10.6% con respecto a junio del año pasado. El rubro Desarrollo y preparación sumó US$ 92 millones, anotando un crecimiento interanual de 66.5%.