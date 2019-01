Inversión minera aumentará 14% en el 2019, proyecta Scotiabank

La inversión en minería se incrementaría por tercer año consecutivo en el 2019 a cerca de US$ 5,500 millones debido al inicio de la construcción de los proyectos Quellaveco de Anglo American, Mina Justa de Marcobre y la Ampliación de Toromocho de Chinalco, señaló el banco Scotiabank.



“Si bien el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aún no ha publicado a cuanto ascendió la inversión minera total en el 2018, estimamos que esta habría alcanzado alrededor de US$ 4,800 millones, 22% más que en el 2017”, señaló la analista senior del Departamento de Estudios Económicos del banco, Erika Manchego.



Además de los proyectos mencionados, también incluyó en sus proyecciones los proyectos de mediana escala como la Ampliación de Shahuindo y Relaves B2 de Minsur que se encuentran actualmente en construcción y se estima que Minera Barrick inicie la Ampliación de Lagunas Norte en el transcurso de este año.



Finalmente, los proyectos Pampa de Pongo de Jinzhao Mining, Corani de Bear Creek y Tía María de Southern Perú se encuentran en etapas avanzadas previas al inicio de la construcción; sin embargo, el nivel de incertidumbre es relativamente alto, por lo que el Scotiabank prefiere ser conservador y no los está considerando en sus proyecciones para el 2019.



Nuevos proyectos

El 2018 no sólo fue el año en que dos grandes proyectos mineros terminaron su construcción, sino que también se anunciaron nuevos proyectos.



En particular, destacaron los anuncios de los proyectos Quellaveco, Mina Justa y la Ampliación de Toromocho que en total representan una inversión de casi US$ 8,000 millones y que ya empezaron a ejecutarse.



Estos tres proyectos en conjunto agregarían 452 mil toneladas métricas (TM) de cobre a la producción local desde que entren en operaciones o 18.5% de la producción actual.



Sumado a la mayor producción de Toquepala, la producción peruana de cobre debería alcanzar 3 millones de TM cuando estos proyectos se encuentren activos, ceteris paribus.



“Los otros proyectos que estamos considerando en nuestro estimado son la Ampliación de Shahuindo, que estaría terminado durante los primeros meses del 2019 y el proyecto de Relaves B2 de Minsur que se mantendría en ejecución hasta el próximo año”, indicó en el Reporte Semanal del banco.



Asimismo, estimó que la primera etapa de la Ampliación de Lagunas Norte de Barrick empezará a ejecutarse en el transcurso del 2019 con una inversión total de US$ 308 millones.



Este proyecto considera incrementar la vida útil de la mina en ocho años, de lo contrario Lagunas Norte podría cerrar en los próximos tres años.



“En el entorno actual de volatilidad de los precios de los metales, preferimos mantenernos cautos respecto al inicio de construcción de los proyectos Pampa de Pongo y Corani”, indicó.



Según información del MEM y otras fuentes públicas, Jinzhao Mining y Bear Creek aún no han conseguido el financiamiento necesario para ejecutar estos proyectos.



En el primer caso la inversión estimada asciende a US$ 2,500 millones mientras que en el segundo caso a US$ 580 millones.

Inversión minera en el Perú. (Fuente: Scotiabank) Inversión minera en el Perú. (Fuente: Scotiabank) Scotiabank



“De cerrar el financiamiento durante el primer semestre del 2019, consideramos que la construcción podría iniciarse durante el segundo semestre, con montos no variarían significativamente nuestro estimado”, indicó.



Proyectos concluidos

A noviembre del 2018 la inversión minera registra un incremento acumulado de 25%, siendo Southern Perú y Shougang Hierro Perú las empresas que más han invertido en lo que va del año y representando entre ambas el 24% de la inversión minera total.



Al encontrarse en su etapa final de construcción la inversión de ambas empresas empezó a desacelerar durante los últimos meses del 2018.



De hecho, la inversión acumulada de Southern a noviembre del 2018 registra una caída de 4% respecto al 2017. A mediados del 2018 se terminó de construir la Ampliación de Marcona de Shougang, mientras que la Ampliación de Toquepala de Southern inició la etapa de prueba durante el cuarto trimestre del año.



Estos proyectos significaron inversiones por un total de US$ 1,300 millones y US$ 1,255 millones, respectivamente. Ambos proyectos impactaron positivamente en el incremento de la inversión durante los dos últimos años y si bien, a partir del 2019, ya no contribuirán a la inversión de manera significativa si lo harán por el lado de la producción.



La Ampliación de Marcona le permitirá a la empresa duplicar su producción de hierro, mientras que la Ampliación de Toquepala incrementará en cerca de 45% su producción de cobre en el 2019.



En el caso del proyecto Tía María, si bien la empresa ha expresado su interés de iniciar las inversiones en el corto plazo, aún no cuenta con la licencia de construcción.



En diciembre el presidente Martin Vizcarra indicó que el Gobierno está trabajando con las nuevas autoridades regionales el levantamiento de las observaciones en la autorización de concesión de beneficios para poder expedir la licencia.



Sin embargo, el cambio de autoridades regionales ha generado incertidumbre y preferimos ser conservadores por el momento.