La inversión en infraestructura de transporte concesionada continúa mejorando desde setiembre del 2020, señaló Scotiabank en su reporte semanal del Departamento de Estudios Económicos.

En marzo de este año, el monto invertido llegó a los US$ 46 millones, que si bien estuvo por debajo de lo invertido en igual mes del 2020 (US$ 55 millones), fue un monto similar a lo invertido en enero de 2021, según cifras del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte (Ositran).

Con este resultado, la inversión en infraestructura al cierre del primer trimestre del año sumó US$ 198 millones, 90% más respecto al mismo período de 2020 y 20% más respecto al primer trimestre de 2019.

Principales proyectos

Por sectores, durante el período evaluado, se registró un mayor nivel de inversión en proyectos en infraestructura ferroviaria y vial seguido de inversión portuaria.

En infraestructura ferroviaria, se alcanzó una inversión de US$ 84 millones, explicado íntegramente por el desarrollo del proyecto Línea 2 del Metro de Lima, el cual estaría concluyendo la etapa 1A del proyecto -incluye el desarrollo de cinco estaciones en 4.3 km-, y que estaría lista para el tercer trimestre.

En lo que se refiere a infraestructura vial, destacó el avance en las obras en el proyecto Autopista del Sol, ubicado entre Trujillo y Sullana, invirtiendo US$ 63 millones, en el primer trimestre del año, en los tramos 1 y 3 de la carretera, obras de reconstrucción pendientes en zonas afectadas por el Fenómeno El Niño Costero. Asimismo, destacaron en estre período los avances del proyecto IIRSA Sur – Tramo 4, ejecutando cerca de US$ 10 millones de inversión, y del proyecto Red Vial 6, ejecutando US$ 5.7 millones.

En lo que se refiere a inversión en infraestructura portuaria, en este segmento se invirtió US$ 27 millones durante el primer trimestre de 2021, 18% más respecto al mismo período de 2020, y el monto de inversión más alto desde el cuarto trimestre de 2019.

En este segmento destacó el proyecto Modernización del Puerto de Salaverry, ejecutando cerca de US$ 21 millones, en el desarrollo de obras de tierra, como almacenes de granos -soya, azúcar-, almacenes de minerales y fertilizantes, entre otras obras.

En cuanto a infraestructura aeroportuaria, no se registró inversiones importantes (US$3 millones), aunque prevemos que esta situación se revierta en los próximos meses.

Perspectivas

En lo que resta del 2021, Scotiabank espera que continúen las obras en diversos proyectos, principalmente aquellos que ya han venido avanzando con fases previas, como adjudicación de obras, o con avance físico de obras preliminares.

En lo que se refiere a principales proyectos, prevé que la Línea 2 del Metro de Lima concluya las obras de la etapa 1A del proyecto para el tercer trimestre del año.

Si bien el concesionario continúa con el avance de la etapa 1B del proyecto -alrededor de 11 km-, debido a la suspensión de actividades entre marzo y junio de 2020, el retraso en la entrega de terrenos y la aprobación de Estudios Definitivos de Ingeniería (EDIs), estos factores en conjunto retrasarían los plazos de entrega de las siguientes etapas -pasos establecidos en la Adenda Nro.2 del proyecto-.

En lo que se refiere a infraestructura aeroportuaria, proyecta un mayor nivel de avance en el proyecto de Ampliación del Aeropuerto Jorge Chavez, tomando en cuenta que en agosto del 2020 se adjudicó la construcción de la segunda pista de aterrizaje, culminando el proceso de licitación y adjudicación de los trabajos del “Lado Aire”. Así, se continúa con las obras de la nueva torre de control, y en julio estarían iniciando las obras de la segunda pista de aterrizaje -se proyecta entre en operación para finales del 2022-.

Asimismo, estaría en proceso de licitación la construcción del nuevo terminal de pasajeros. En este mismo segmento, esperamos un mayor nivel de avance en el mejoramiento de los aeropuertos de Chiclayo y Piura, operados por la concesionaria Aeropuertos del Perú (AdP).

De otro lado, en lo que se refiere a infraestructura portuaria, el banco prevé que continúe el avance de obras en el Puerto de Salaverry, especialmente en las etapas 1 y 2 del proyecto -de un total de 5 etapas-, teniendo el proyecto, a marzo del 2021, un avance del 18.6%, según Ositran -cerró el 2020 con un avance cercano al 11%-.