El monto de inversión en infraestructura de transportes supervisada por Ositran caería 20% en 2019, según proyecta el banco Scotiabank. En su reporte semanal ubica el total en US$ 550 millones.

“Esta proyección sería impulsada por la inversión en proyectos como Linea 2 y Linea 1 del Metro de Lima, y la modernización del puerto de San Martín (Pisco). Sin embargo, el resultado anual sería acotado por el bajo nivel en inversión en infraestructura vial proyectado para este año”, señaló la compañía.

El concesionario a cargo de la Linea 2 ejecutaría cerca de US$ 300 millones durante el presente año, estima. Si bien este monto superaría los US$ 166 millones invertidos en 2018, este monto estaría por debajo del máximo monto invertido: US$ 336 millones en 2016.

Este resultado se explicaría por el avance en las cinco estaciones que comprenden la etapa 1A. A ello se sumaría el avance en la construcción de nuevas estaciones y pozos de ventilación de la etapa 1B, razón por la cual se han cerrado determinados tramos de la Carretera Central por un espacio de dos años.

Adicionalmente, se prevé la conclusión de la planta de dovelas (Callao) en los próximos meses, la cual provisionaría de placas de concreto para el revestimiento del túnel, permitiendo el uso de las máquinas tuneladoras. Con ello se espera que la etapa 1A esté concluida para mediados de 2021 y la obra completa se termine para inicios de 2025.

Sobre el puerto de San Martín, Scotiabank calcula que el concesionario invertiría cerca de US$ 70 millones durante el año, más del doble que la inversión de 2018. Este resultado se explicaría por el desarrollo de obras de la primera etapa como la ampliación del muelle, trabajos de calado y la implementación de nuevas grúas móviles. Se espera que esta etapa esté concluida para finales de 2020.

Próximo año

Para el año 2020, Scotiabank proyecta que la inversión en infraestructura de transporte se incremente en cerca de 10% respecto a 2019.

“En el proyecto Linea 2 del Metro de Lima esperamos un mayor avance en la etapa 1B, así como también el inicio del uso de las tuneladoras. A ello se sumaría un mayor avance en el proyecto portuario de San Martín, concluyendo la primera etapa y preparándose para desarrollar la segunda, esperando contar con dos grúas pórtico para el 2021”, añade el documento.

El banco también contempla la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, previendo el inicio del movimiento de tierras a finales del 2019, la construcción de la segunda pista a inicios de 2020, y el nuevo terminal de pasajeros en el último trimestre de 2020.

Asimismo, se espera la reactivación de los proyectos en infraestructura vial, dependiendo de la liberación de interferencias que detienen el avance de los proyectos de carreteras. El principal de ellos, la entrega de terrenos saneados.