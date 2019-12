Por segundo año consecutivo caerá la inversión en exploración minera en el Perú , alertó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) por lo que pidió impulsar cambios normativos que permitan impulsarla.

“Como resultado de las dilaciones en la obtención de permisos y las distintas trabas administrativas y burocráticas, la inversión en exploración minera mantiene tendencias contractivas preocupantes. Así, mientras que en el 2018 se reportaron US$ 413 millones en inversiones, este año apenas nos acercaremos a los US$ 360 millones . Estos flujos palidecen frente a los más de US$ 625 millones alcanzados en el 2014”, señaló Pablo de la Flor, director ejecutivo del gremio.

“Los capitales que no llegan a nuestro país se están dirigiendo a otras locaciones, donde hay mayores facilidades y predictibilidad”, expresó.

Si queremos revertir esta situación y atraer las inversiones que necesitamos para poner en valor nuestro gran potencial minero, -anotó- se requiere acabar con la burocracia y tramitología que asfixian las inversiones.

“No se trata de relajar los estándares o exigencias socio ambientales, sino de agilizar y simplificar procedimientos que lejos de generar valor lo sustraen, provocando retrasos considerables en la puesta en marcha de los proyectos que el país tanto necesita”, precisó.

El representante de la SNMPE comentó que la prórroga de la devolución de IGV a las inversiones en exploración constituye un avance relevante, pero insuficiente.

En ese sentido, destacó el impacto negativo de la recientemente publicada resolución del Ministerio de Energía y Minas que reafirma la obligación de realizar la Consulta Previa no solo en las actividades de explotación, beneficio y transporte; sino también en las de exploración, pese a que estas últimas son por naturaleza temporales, de bajo impacto, y nula afectación a derechos colectivos de pueblos indígenas.

“Países como Bolivia, Colombia o Chile han descartado la aplicación de la Consulta Previa para las exploraciones, liberando estas actividades de innecesarias trabas, algo que lamentablemente persiste en nuestro país”, manifestó.

Creemos en la importancia de la Consulta Previa y su aplicación debe ser en la fase de estudios de prefactibilidad de los proyectos a fin de evitar duplicidades y dilaciones, citó Pablo de la Flor