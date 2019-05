Inversión de empresas extranjeras en Perú crece, pero utilidades caen

Los resultados de las empresas extranjeras en el Perú tuvieron dos caras opuestas en el primer trimestre del 2019. Por un lado, la inversión directa logró su mayor crecimiento de 16 trimestres, y por otro, sus utilidades cayeron.

De acuerdo con el Informe Macroeconómico I Trimestre del Banco Central de Reserva (BCR) , la inversión directa extranjera (IDE) en el país sumó US$ 2,781 millones entre enero y marzo, que es US$ 71 millones superior que los US$ 2,709 millones del mismo periodo del 2018.

Esta cifra es la más alta registrada desde el primer trimestre del 2015,cuando la inversión recibida en el Perú por parte de empresas extranjeras fue de US$ 4,109 millones (ver gráfico).

Este resultado tiene una influencia directa de la inversión que realizan las firmas foráneas en el sector minero, que concentró el 37% del total invertido en los tres primeros meses del año, pues recibió US$ 1,038 millones.

Fueron solo dos los sectores que tuvieron menor inversión en el periodo mencionado: servicios no financieros y energía. Por el contrario, el sector hidrocarburos sí tuvo un incremento importante al tener inversiones por US$ 235 millones, cuando hace un año recibió apenas US$ 25 millones (ver tabla).

Utilidades

En los tres primeros meses del año, las utilidades de las empresas extranjeras que invierten en el Perú se redujeron en US$ 134 millones respecto al mismo periodo de hace un año. Al igual que en el caso de la inversión, esta reducción global de utilidades también estuvo influenciada por las menores ganancias de las empresas del sector minero, que fueron US$ 207 millones menores que en el primer trimestre del 2018.

Según el BCR , las menores utilidades en la minería están en línea con los menores precios de los metales en comparación con los precios registrados el año anterior.

Otros sectores económicos con menores utilidades fueron hidrocarburos y financiero. En el primer caso, lograron US$ 230 millones, US$ 45 millones menos que hace un año, mientras que en el segundo caso, sus utilidades sumaron US$ 232 millones, monto menor en US$ 25 millones.

Los sectores que reportaron mayores utilidades (US$ 143 millones en conjunto) fueron industria y energía.

Inversión privada

Por otro lado, el BCR confirmó que la inversión privada no minera cayó en 0.5% en el primer trimestre del año, a diferencia de la inversión minera, que logró un avance de 36.7%. Con estos resultados, la inversión privada total en el Perú creció 2.9% en el primer trimestre del 2019, tasa inferior a la registrada en igual periodo del 2018 (5.3%) (ver página 3).

infografía

Las Cifras 4%

DEL PBI representó la inversión directa extranjera en el Perú durante primer trimestre.



0.5

PUNTOS PORCENTUALES aportó la inversión privada al avance de la demanda interna.