La inversión directa extranjera directa (IED) en el Perú sumó US$ 1,414 millones en el tercer trimestre del año, lo que significa un incremento de US$ 93 millones al mismo periodo del 2019, previo a la pandemia.

La razón principal de este resultado es la reinversión de utilidades de las empresas extranjeras que invierten en el país. Fueron US$ 1,326 millones los que se reinvirtieron entre julio y agosto, manteniendo el ritmo de los trimestres previos.

Y es que en el Perú es la reinversión la que normalmente mueve la IED. En el primer trimestre sumó US$ 2,570 millones y en el segundo trimestre llegó a los US$ 1,325 millones, nivel similar al del tercer trimestre, de acuerdo con información del Banco Central de Reserva.

A nivel sectorial, el flujo de inversión directa en el país se dirigió a los sectores minería y servicios.

Respecto a los niveles observados en el tercer trimestre de 2019, la inversión directa fue mayor en US$ 93 millones, solo minería e hidrocarburos superaron los niveles prepandemia. (ver tabla).

Por otro lado, el flujo de inversión extranjera de cartera fue negativo en US$ 29 millones en el tercer trimestre del año, menor en US$ 1,408 millones y US$ 935 millones a los de igual trimestre de 2019 y 2020, respectivamente.

El flujo de préstamos netos fue positivo en US$ 578 millones.