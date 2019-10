Si bien a inicios de año los estimados para el crecimiento de la economía peruana se ubicaban más cerca del 4%, tras un entorno internacional adverso y un persistente ruido político interno, esas mismas proyecciones de expansión están hoy por debajo del 3%.

Para adecuarse a este escenario de menor crecimiento las compañías vienen ajustando sus estrategias y objetivos para este 2019.

La Encuesta de Expectativas Macroeconómicas realizada por el Banco Central de Reserva (BCR) en la segunda quincena de setiembre muestra que el índice de inventarios de las empresas respecto del mes previo subió a 51.1 (desde 48.6 en agosto).

Un aumento de este indicador muestra que la proporción de empresas que disminuye sus inventarios es mayor que la que los aumenta, según el BCR. Además, por primera vez desde marzo del 2017, el índice de inventarios se situó en el tramo pesimista (por encima de 50).

Los indicadores de niveles de venta, producción, de demanda respecto de lo esperado y de órdenes de compra respecto del mes anterior se deterioraron en setiembre, según la encuesta.

Usualmente las empresas toman decisiones sobre el nivel de sus inventarios consideran do, sobre todo, sus expectativas de venta en los próximos meses, explicaron los expertos consultados por Gestión.

Ventas

De acuerdo con los datos el BCR, la mayor parte de las empresas está reduciendo sus stocks. Esto quiere decir que las proyecciones de crecimiento de las ventas de las empresas no serán las que esperaban o, por lo menos, se mantendrán iguales, señaló Marco Antonio Zaldívar, asesor y director de empresas.

“Entonces, ya no necesito aumentar mi stock, lo mantengo como está o, de alguna manera, lo reduzco para no quedarme con inventario que después no voy a poder vender”, afirmó.

Luis Eduardo Falen, analista sénior de Intéligo SAB, señaló que un menor nivel de inventarios indica que las empresas prevén que la demanda vendrá más débil. “Sugiere que la expectativa que se tiene respecto a las ventas locales no es tan buena”, dijo.

Para Zaldívar la disminución de stocks puede ser más evidente en las firmas de menor tamaño, que tienen menos espalda financiera y cuyo ciclo de compra y venta depende, sobre todo, de su flujo de caja.

La mayor incertidumbre política está llevando a una caída de las expectativas empresariales que, en algún momento, se tiene que trasladar a la inversión privada y a menores expectativas de ventas, dijo Falen. “Las ventas locales ya se están desacelerando este año, y el próximo año, con una inversión privada que viene cayendo, también vas a tener ventas desacelerándose aún más respecto a este año”, añadió.

Ventaja

Un reporte de Apoyo Consultoría, previo a la disolución del Congreso, estima que las ventas locales de las empresas crecerán 2.4% este año y 2.1% en el 2020.

Aún persisten fuentes de incertidumbre que podrían hacer que el indicador de inventarios de las empresas se mantenga en tramo pesimista hasta fin de año, dijeron los expertos.

En el campo de la política local está, primero, la definición del Tribunal Constitucional ante la demanda de competencia que presentará la Comisión Permanente del Congreso, y luego vendrá la conformación del nuevo Parlamento que se elegirá en enero, y un tercer factor será la duda en torno a si habrá o no adelanto de elecciones, sostuvo Falen Zaldívar indicó que está por verse cómo el Gabinete afrontará los problemas económicos “con la ventaja de que ya no tiene un Legislativo molesto”. Además, refirió que la guerra comercial entre China y EE.UU. es otra fuente de incertidumbre que podría incidir en un manejo más cauto de inventarios, principalmente en empresas que exportan al mercado chino.

Empresarios y gerentes, los más sensibles

Empresarios, gerentes y las clases altas suelen ser más sensibles al ruido político, como el vivido en los últimos tiempos, señaló Alejandro Gómez Saba, presidente de la Asociación Peruana de Finanzas (APEF) y director de empresas.

“No percibo que la clase media o el gran mercado de consumo en el país tenga algún tipo de expectativa negativa, sino todo lo contrario, de alguna manera este desenlace político ha sido reclamado por la población, y algunas personas están contentas” refirió.

En tal sentido, recomendó a las empresas no asustarse con la coyuntura y no dejarse llevar por ruidos de corto plazo.

Sugirió que se sigan preparando y tengan un adecuado manejo de inventarios para la campaña de fin de año, “pues la gente no está dejando de consumir”.