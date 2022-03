El agravamiento de la situación mundial como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, y su impacto en los precios del petróleo se sumarían al ya esperado control de la inflación de la Reserva Federal (Fed) a través del aumento de tasas, todo lo que haría que el dólar se ubique nuevamente por encima de S/ 4, señaló Washington López, gerente general de Washington Capital.

Explicó que el escenario actual tiene relación con Perú y su tipo de cambio a través de los precios del petróleo (Rusia es uno de los principales productores del mundo del commodity) y del oro (activo refugio ante la volatilidad de los mercados). Por el lado del oro, este tiene influencia directa con la entrada de divisas del Perú (factor a favor de la apreciación del sol), y, por el lado solo del petróleo, impactaría en la “agresividad” de la postura de la Fed en el aumento de tasas fortaleciendo así el dólar.

Cabe resaltar que se prepara el aumento de tasas de la Fed en su reunión del 15 y 16 de marzo. Según reportó Reuters, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic afirmó que, si los datos económicos hasta entonces muestran que la inflación elevada persiste, entonces el aumento podría ser de medio punto porcentual.

Teniendo en cuenta ambos efectos, indicó López, el que tendrá mayor preponderancia será el del impacto del petróleo en la inflación y el aumento de tasas, posiblemente en 50 o 75 puntos básicos en la siguiente reunión de la Fed.

Asimismo, indicó que el fortalecimiento del dólar también de daría, en caso se mantenga y ahonden los conflictos en Europa, por la tendencia de inversionistas a deshacerse de sus activos de renta variable y fija, y mantenerse en la divisa de Estados Unidos., similar a lo sucedido con la crisis del coronavirus.

“El oro, con la noticia, ha estado en alrededor de US$ 1,950 la onza y se proyecta a seguir subiendo hasta los US$ 2,250 de continuar con el escenario, lo que debería favorecer el tipo de cambio por la entrada de más dólares a la economía. Sin embargo, la inflación en Estados Unidos se ha visto presionada con un petróleo en niveles de alrededor de US$ 100 con la noticia de la invasión rusa, y creemos que es posible que este pueda trepar incluso a los US$ 140. Estos efectos serían más nítidos en el segundo trimestre″, indicó.

El tipo de cambio, señaló López, volvería de sus niveles actuales de alrededor de S/ 3.80 a estar por encima de S/ 4 progresivamente hasta junio del presente año.

“El primer y segundo trimestre van a ser negativos para Wall Street y habrá un fortalecimiento del dólar. A partir de marzo hasta junio se verá ya un tipo de cambio retomando valores de S/ 4.05 y S/ 4.10. Mientras más rumor de guerra exista y las posibles negociaciones con Ucrania se alejen, el impacto se sumará al cambio de política monetaria de la Fed, y entonces el escenario descrito es posible”, señaló.

Dato

El tipo de cambio terminó la sesión del martes en S/ 3.790 por dólar, un avance de 0.21% frente al cierre del lunes, en S/ 3.782, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).