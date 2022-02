Tras la invasión de Rusia a Ucrania, la preocupación sobre la oferta de cereales se agravó, pues ambos países son productores de estas materias primas. Según reportó Reuters, los futuros del trigo estadounidense superaron el jueves el límite diario permitido de alza y alcanzaron su nivel más alto desde mediados del 2012. Siendo este un insumo clave para la elaboración del pan, ¿qué se espera al precio de este producto básico en Perú?

Carlos Casas, ex viceministro de Economía, señaló que si la oferta de trigo se ve afectada eventualmente, los mayores precios afectarían a los bienes como el pan, que lo utiliza como insumo. No obstante, al tener un tipo de cambio ya en niveles más bajos, no habría un avance importante como sí sucedió el año pasado, cuando se combinaron ambos efectos.

Rusia y Ucrania representan alrededor del 29% de las exportaciones mundiales de trigo, el 19% de las de maíz y el 80% de las de aceite de girasol. Los comerciantes temen que la invasión rusa pueda desencadenar una carrera para reemplazar esos suministros, explicó Reuters.

Casas mencionó que, si Perú tiene que pagar mayores precios por el trigo, el traslado al costo del pan es inmediato. “Son insumos de alta rotación, por lo que si, por ejemplo, una panadería tiene trigo para una semana, cuando renueven su insumo ya estaría al nuevo precio, y eso se trasladaría al pan. Al ser Rusia uno de los principales productores de trigo habría problemas por esa parte”, afirmó.

Enrique Castellanos, docente de Economía de la Universidad del Pacífico, señaló que, en general, dependiendo de las decisiones que se tomen alrededor de la agresión rusa, los commodities, entre ellos el trigo, se verían afectados y, con ello, el precio de productos como el pan.

“En general el mecanismo de transmisión al precio en este tipo de productos (pan) es rápido, digamos una o dos semanas desde los nuevos precios. Si el conflicto se mantiene unas dos o tres semanas más se podrían ver movimientos en el precio”, indicó.

Por su parte, Juan Carlos Odar, economista y director de Phase Consultores, señaló que, si bien el precio del trigo puede ver un impacto derivado de la invasión de Rusia a Ucrania, este podría no trasladarse de forma inmediata a los precios de importación de Perú.

“Perú importa de productores como Argentina u otros países de América, y el mercado es competitivo. En ese sentido, a pesar de que haya una presión al alza en el precio, no necesariamente se trasladará rápido al precio de importación de Perú. Si los productores ven disminuida la oferta del este de Europa, habría una presión al alza, pero no sería inmediato su traslado. Por otro lado, sí se ha visto reacción rápida al alza en el tipo de cambio, y este factor sí afectaría a los productos importados”, afirmó.

Según el Banco Central de Reserva (BCR) en su Reporte de Inflación del mes de setiembre del pasado año, para el 2020 los principales países de origen en alimentos de Perú son Argentina (principalmente maíz, soja y trigo), Canadá (trigo) y Estados Unidos (soja, maíz, productos lácteos y trigo).

De acuerdo a las estadísticas de comercio exterior de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), a octubre del 2021, el principal origen de las importaciones de trigo es Canadá por amplio margen.

Otros alimentos

Productos como la soja y el maíz amarillo, indicó Casas, también podrían verse afectados en sus precios. “Con ello, el impacto en precios también vendría por el lado del pollo. Se debe tomar en cuenta, además, que los precios del petróleo tendrían un impacto en todos los productos importados, muchos de ellos alimentos, y cadenas logísticas al interior del país”, afirmó.

Según el BCR, las cotizaciones internacionales explicaron la inflación del 2021 a través de mayores costos de producción de alimentos básicos de la canasta familiar como el pan y fideos (trigo es su principal insumo), carne de pollo (maíz y torta de soya son sus principales insumos) y aceite vegetal (aceite de soya es su principal insumo).

Casas añadió que el actual contexto que dilataría el ciclo de precios altos atenta con las medidas que requiere tomar el BCR. “Volver al rango meta (de inflación) va a ser más complejo, y posiblemente se aumenten más las tasas de interés en un momento donde la economía no viene muy bien”, precisó.

Fuente: BCR