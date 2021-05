Uno de los temas que no han sido tratados con amplitud –a seis días de la segunda vuelta electoral– por Pedro Castillo, de Perú Libre, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, está relacionado a la conectividad (tomando en cuenta que apenas el 3.7% de hogares rurales cuenta con acceso a Internet según datos del INEI al 2019), al uso de internet e incluso de las nuevas tecnologías como 5G.

Ante ello, ¿qué plantean los planes de Gobierno respecto al uso de la tecnología y de ampliar la cobertura de Internet?

En el caso de Perú Libre si bien en su plan de los 100 primeros días de Gobierno no se especifica alguna acción que se tomará respecto a la conectividad en particular únicamente se precisa la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología Investigación, sin ahondar en detalles, cosa contraria ocurre que el ideario publicado y presentado como plan de Gobierno para los próximos cinco años ante el JNE. ¿Qué se propone sobre el particular?

En el capítulo 18 que está referido a la soberanía se propone –en la página 64– la “soberanía tecnológica digital”. En el documento no se explica en amplitud qué implica ello y por el contrario, se hace alusión a la “soberanía de la información” la que se considera “fundamental”.

Erick Iriarte Ahón, abogado especializado en nuevas tecnologías, explicó a Gestión que el concepto de soberanía tecnológica es usado en Venezuela, Bolivia y Cuba y está pensando en que los países deben producir su propia tecnología y no depender de tecnología foráneas.

“Este es un concepto antiguo de sustitución de importaciones, para dar paso a la creación propia. Es algo que ya ha ocurrido en el Perú en los años 70 u 80 y no ha funcionado. No está claro -todavía- qué es tecnología para Perú Libre y qué es lo que pretenda que se produzca el país, que claramente no se va hacer en cinco años sino en 50 años. Si es claro -según el ideario- que la tecnología foránea avasalla a los pueblos. ¿Nos obligará a usar las soluciones locales (que no hay) desconectándonos del resto? No lo dice, pero en el ideario se fuerza a la no utilización de tecnologías externas o foráneas ”, acotó.

A reglón seguido, dijo que este tema está atado –en el ideario– a la parte referida a la libertad de expresión y a los medios de comunicación (ubicado en la página 28) en la que se dice que está no tiene que ser absoluta y tiene que haber mecanismos de control por parte de un ente gubernamental, que pueda vigilar que es lo que se dice o no se dice.

El especialista recordó que en Venezuela –por ejemplo – se tiene controlado el uso del Internet en la población para que no cuestione al modelo político . “Cuando se mira los modelos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Rusia, China y Bolivia lo que vemos son mecanismos que necesitan controlar la información por lo tanto se prevé (en Perú, de llegar Castillo) que haya una vulneración a la libertad del uso de la Internet para no tener voces discordantes ”, indicó.

Ello implica –aclaró– restringir la libertad de expresión y el instrumento básico -ya que se hace por elementos tecnológicos- para ello es el Internet. “Al controlar el Internet, se tiene control de lo que se dice en el espacio público, con lo cual se daría la impresión que todos están de acuerdo con la política que este partido intentaría implantar”, mencionó.

Añadió que la restricción del uso del Internet también implicaría problemas para acceder a información o páginas webs de otros países o incluso material de entretenimiento como música u otros. “Acuérdate que en los 70 se podía escuchar determina música y también habían determinados diarios que no se permitían, ya hay una experiencia previa de que el discurso no oficial es un discurso contrario”.

“El problema es que vemos la tecnología separada de la realidad del día a día, pero cuando vez libertad de expresión, no vemos que el ejercicio de la libertad de expresión se hacen por medios tecnológicos. Si quiero restringir la libertad de expresión, restrinjo el acceso a tecnología para evitar que la gente hable”.

Durante el debate presidencial Pedro Castillo -al ser consultado sobre las TIC- mencionó que el “Internet, tiene que ser una prioridad”.

“El Internet tiene que ser una prioridad, no podemos estad en pleno siglo 21, en un mundo globalizado, que los niños estén desconectados de los maestros. Tiene que haber un sistema real de educación”. No obstante, no mencionó cómo sería priorizado el uso del Internet, ni cómo se hará para que este servicio llegue a la población rural.

-La propuesta de Fujimori-

En tanto que el plan de Gobierno de Keiko Fujimori plantea el uso de la tecnología en la educación (mejorando la conectividad de escuelas), el cierre de brecha digital, mejorar -también- las procesos administrativos y judiciales mediante las TIC, implementar la red 5G, crear un régimen especial que acelere la ejecución y aprobación de proyectos en telecomunicaciones, facilitar el acceso a una canasta tecnológica (tablet o laptop, smartphone con acceso a internet de banda ancha) y dotar de equipos de internet a las zonas rurales y urbanas de limitada accesibilidad (aunque no se especifica el cómo).

A lo que suma la implementación del Gobierno electrónico (digital) para el uso de las TIC en los procesos de digitalización

“En general la propuesta de Fuerza Popular está a años luz de lo que plantea Perú Libre en su ideario, pero falta de avanzar en el desarrollo y en los cómo se llevarán a cabo”, detalló Iriarte.

Agregó que respecto a la conectividad Fujimori lo señala para salud y educación, cuando hay más sectores que pueden ser beneficiadas con la tecnología. “Hay una carencia en el plan ya que se requiere más detalles sobre el tema digital -sin duda-, pero el hecho de haber incluido a las TIC para el Gobierno electrónico y para la transparencia pública es un avance frente al plan de Perú Libre. No es el más optimo”, mencionó.

Si unimos este tema con la libertad de expresión -a diferencia de Castillo, refiere el letrado- h an sido más claros en su intención de respetarla y por ende respetar el uso de un internet libre. “ El plan de Keiko Fujimori plantea la libertad en el uso de la Internet y la no censura, mientras que el de Castillo plantearía una control de la red ”, puntualizó.

Durante el debate presidencial Keiko Fujimori, dijo que van a promover la conectividad, “para lo cual será importante concluir la red dorsal, así como adquirir el servicio de internet satelital”. Así como la implementación de 6 millones de computadoras con acceso a Internet para que continué con la educación virtual en las zonas que lo requieran así como acceso a Internet garantizado y subsidiado.

