Ya ha pasado 37 días desde que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) -a través del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel)- asumió la operación y mantenimiento de la red dorsal de fibra óptica tras concluirse el plazo establecido, en julio 2021, para la caducidad del contrato de concesión con la mexicana Azteca.

¿En qué estado se encuentra el futuro de esta infraestructura de telecomunicaciones? En las últimas tres semanas, cabe precisar, se han dado una serie de cambios al interior de Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) que llaman especial atención. Por ejemplo, el 29 de enero, el ministro Juan Silva nombró a Roberto Lizárraga López como director ejecutivo del Pronatel en reemplazo de Jorge Luis Túpac Yupanqui Sagástegui.

Un día antes -el 28 de enero- se publicó en Gestión una entrevista con Túpac Yupanqui Sagástegui sobre la situación de la red dorsal, específicamente sobre los cuestionamientos al proceso iniciado en diciembre del 2021 para contratar el servicio de operación y mantenimiento de la red dorsal, la misma que no se registró en el Seace.

Túpac Yupanqui Sagástegui -ahora exPronatel- afirmó en aquella oportunidad que la “indagación de mercado” para iniciar “formalmente” el proceso para contratar a la empresa que se encargue de la operación y mantenimiento de la red dorsal “todavía estaba en proceso”.

En esta “indagación de mercado” quedó apto el consorcio integrado por Gilat Networks y Optical Technologies ya que “presentó la documentación completa” de acuerdo a los términos de referencia, según dijo Túpac Yupanqui Sagástegui. La meta -antes de la llegada Lizárraga López a Pronatel- era firmar el contrato para operar y mantener la red dorsal a fines de abril.

-Más cambios en Pronatel-

No obstante, Gestión supo que además de Túpac Yupanqui Sagástegui hubo otros cambios en Pronatel: el 7 de febrero se dio por concluida la designación de Efraín Castro Gallo como director de la Dirección de Ingeniería y Operaciones de Pronatel y se encargó dicho tarea a Samuel Saavedra Barreda que es el director de supervisión de proyectos de Pronatel.

También se dio por concluida en la misma fecha la designación de Laura Muñoz Castañeda como directora de la oficina de administración de Pronatel y se encargó de esa tarea a Pedro Diez Guerrero en adición a sus funciones como director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Pronatel

A estos cambios se suman que -de acuerdo a fuentes consultadas por este diario- Pronatel habría decidido otorgar la buena pro a un único consorcio postor.

Las mismas señalan que Juan Silva , ministro del MTC, quiere que el proceso para el mantenimiento y operación de la red dorsal “ lo gané el único postor que se presentó ” (y quedó), mientras que el todavía viceministro de Comunicaciones plantea que el proceso vuelva a foja cero.

Cabe precisar que pese a que el costo real de operar y mantener la red sería de US$ 10 millones anuales, uno de los consorcios postores en el anterior proceso solicitaba US$ 33 millones: US$ 23 millones de más, que se desconoce su sustento.

