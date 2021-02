Durante el año 2020, el intercambio comercial entre Perú y Chile sumó un total de US$ 2,251 millones, siendo los minerales los productos más comercializados en el mercado chileno, informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

No obstante, el intercambio comercial entre ambos países disminuyó en 18.8% en relación con el año 2019, cuando sumó los US$ 2,651 millones, ello debido en gran parte a la crisis generada por la pandemia.

Cabe señalar que el año pasado, las exportaciones peruanas hacia Chile sumaron US$ 1,071 millones, monto que representó una caída de 18.3% en relación con el 2019.

Aquí los productos mineros que registraron mayores montos exportados fueron los concentrados de molibdeno, cuyos envíos sumaron US$ 142 millones pero que significó una caída de 31.9%; le sigue el ácido sulfúrico con US$ 61 millones (-48.4%) y petróleo crudo con US$ 60 millones (-30.7%).

En tanto, los productos que registraron un buen desempeño fueron los minerales de cobre y sus concentrados, cuyas ventas obtuvieron una alza del 294%, valorizados en US$ 50 millones, mientras que en volumen se exportaron 16,832 toneladas (241%); de la misma manera, las paltas con destino a Chile sumaron US$ 44 millones evidenciando un aumento de 66.4%, en cuanto a valor, y 108.1% en cuanto a cantidad (35,321 toneladas).

IMPORTACIONES

En cuanto a las importaciones originarias desde Chile, ascendieron a US$ 1,081 millones, cifra que muestra una caída de 19.2%, respecto al año 2019.

Entre los principales productos adquiridos desde el país sureño se encuentran las barras de acero valorizadas en US$ 76 millones, evidenciando una caída de 43%; polipropileno, US$ 32 millones (-15.5%) y pulpa de eucalipto (celulosa blanqueada), US$ 31 millones (-40.4%).

Sin embargo, productos como las manzanas frescas mostraron un desempeño positivo, pues crecieron 4.5% registrando 42,168 toneladas, volumen valorizado en US$ 32 millones (4.5%); así también la madera aserrada de pino que registró 56,040 toneladas reportando un crecimiento 9% en volumen y en valor exportado un monto de US$ 29 millones (1.9%).

Tomando en cuenta esta coyuntura de crisis sanitaria y que ambos países son integrantes de la Alianza del Pacífico (AP) junto a Colombia y México, para el Idexcam es importante que se siga promoviendo más el comercio hacia este bloque económico a fin de fortalecer la integración en la región, además que, la menor distancia entre nuestros países, reduciría los costos de la logística y el transporte internacional.