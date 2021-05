La tarjeta de crédito ha sido uno de los productos financieros más golpeados durante la pandemia. En un entorno de contracción del consumo y de mayor riesgo crediticio no solo ha venido disminuyendo su uso sino también su número en el mercado.

Sin embargo, esa tendencia negativa comienza a revertirse, estimó Interbank, banco del holding Intercorp Financial Services (IFS) y uno de los principales jugadores en el mercado de tarjetas.

“En abril hemos visto un punto de inflexión en las tarjetas de crédito, hemos visto un primer mes de crecimiento desde el inicio de la pandemia”, señaló Michela Casassa, vicepresidente de Finanzas de Interbank e IFS.

Refirió que en el cuarto mes del año la facturación de las tarjetas de crédito y débito del banco recuperó niveles precovid.

Mayor apetito

En Interbank, a marzo del 2021 los saldos de las tarjetas de crédito en términos anualizados se contrajeron 27.1%. Pero la cartera de créditos minoristas (sobre todo de consumo) del banco comenzó a crecer nuevamente en los primeros tres meses del año, destacó Luis Felipe Castellanos, CEO de IFS e Interbank.

La recuperación de la banca minorista, junto con el cambio de tendencia de las tarjetas de crédito en abril, contribuirán a mejorar los ingresos del banco en este segundo trimestre, estimó Casassa, en conference call con inversionistas para informar sobre los resultados de IFS en los primeros tres meses del 2021.

Castellanos explicó que la mejora en el segmento de tarjetas se explica por la recuperación de la actividad económica, pero también por el mayor apetito por riesgo del propio banco.

Modelo de evaluación

Apenas iniciada la pandemia la entidad se volvió más conservadora en sus estándares para la suscripción de nuevos clientes, reconoció.

“Y ahora sentimos que podemos volver al crecimiento, no solo por la actividad económica, sino porque sentimos que tenemos más elementos para evaluar adecuadamente el riesgo en esa cartera”, sostuvo el ejecutivo.

Interbank ha estado trabajando en calibrar mejor sus modelos de evaluación de acuerdo con la situación actual de la población, refirió. “Entonces, nos sentimos más cómodos y volvemos a buscar ese crecimiento (de tarjetas)”, añadió.

Si bien habrá más efectivo disponible para las personas por los retiros de recursos de CTS y AFP, Casassa estimó que se acelerará el ingreso de nuevos clientes de tarjetas. Una combinación de clientes existentes que consumen más con nuevos clientes ayudará al crecimiento de los ingresos del banco, afirmó.

Comportamiento de pago

La reducción de los préstamos reprogramados por Interbank siguió en el primer trimestre del 2021, en saldo y número de clientes. Los créditos reprogramados representaron el 22% (S/ 9,200 millones) del total de la cartera del banco, frente al pico de 31% en junio del 2020.

“Otra tendencia positiva es que seguimos viendo una mejora en el comportamiento de pago entre los clientes de banca minorista de Interbank”, dijo Casassa.

En el segmento minorista el 67% de los saldos no está reprogramado. A abril del 2021, en esa porción de créditos el 98.9% está pagando sus cuotas, el 0.1% ha pedido ayuda adicional y el 1% no ha pagado. En la parte reprogramada, los indicadores no son muy diferentes: el 97% paga a tiempo, el 2.6% no está pagando y solo el 0.4% requirió nueva reprogramación.

IFS proyecta que el PBI del país crecerá 10.7% este año y 4.5% el 2022. “Habrá incertidumbre en los próximos días y la solidez de las instituciones peruanas podría ser probada de diferentes formas dependiendo del resultado electoral”, opinó Castellanos.

El 57% de usuarios del banco son 100% digitales

Intercorp Financial Services (IFS) reportó en el primer trimestre del año una utilidad neta de S/ 528.7 millones, como resultado de un mejor comportamiento de pago de los clientes, menores gastos de provisiones de créditos y buenos resultados en sus inversiones.

Así lo indicó Michela Casassa, vicepresidente de Finanzas de IFS, quien destacó que la rentabilidad patrimonial (ROE) fue de 23.7% en dicho trimestre.

Las estrategias digitales también continúan respaldando los resultados de IFS, lo que se traduce en crecimiento de clientes y del negocio, dijo. A abril del 2021, el 78% de los clientes de Interbank son usuarios digitales y hay un 57% que son 100% digitales. Las ventas digitales minoristas también vienen aumentando rápidamente y representaron el 53% en abril. Asimismo, el 55% de las nuevas cuentas de ahorro minoristas se abrieron digitalmente.