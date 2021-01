El sector inmobiliario confía en que este año logrará recuperar sus niveles de venta del 2019, pero estima que el mayor impulso se daría en el segundo semestre, luego de las elecciones generales, sostuvo el gerente general de Ciudaris S.A., Ricardo Arbulú.

En el 2020, el sector experimentó una contracción del 11% ante los catastróficos efectos que tuvo la pandemia del coronavirus en la salud y la economía de los peruanos. Sin embargo, los agentes inmobiliarios consideran que luego de las elecciones del 11 de abril la economía nacional dará un rebote lo suficientemente grande como para retornar a las ventas de 13,500 viviendas por año, cifra que fue alcanzada en el 2019.

“El sector inmobiliario tiene la expectativa de seguir invirtiendo, de seguir generando nueva oferta para en el segundo semestre, porque habrá una demanda más focalizada, más lista para comprar, con lo cual se generará un círculo virtuoso”, dijo el empresario a gestion.pe.

Pero esta recuperación no se consideraría efecto solo del rebote económico, sino también de los incentivos a la vivienda social introducidos por el Fondo Mi Vivienda el año pasado, entre otros factores agregó. Este programa del Estado decidió bajar de 10% a 7.5% la cuota inicial del valor de la vivienda exigida para acceder a los beneficios, además de incrementar los subsidios.

Asimismo, el ejecutivo opinó que otros factores importantes para agilizar el mercado han sido las reducciones de la tasa de interés de referencia decididas por el Banco Central de Reserva (BCR) y el incremento del ahorro en muchas familias.

Con respecto a las motivaciones, el experto inmobiliario señaló que la masiva adopción del home office y la teleeducación ha empujado a muchas familias a tomar la decisión de comprar un departamento en el más breve plazo posible. Al ser muchas más horas las que pasan en sus hogares, necesitan un mayor espacio y mayor comodidad. Es así que muchas familias que antes alquilaban hoy están buscando comprarse una casa.

La demanda motivada por estos factores sobre todo está presente en el sector socioeconómico B, que habita sobre todo los distritos de la llamada “Lima Moderna”, que son Jesús María, Lince, Pueblo Libre, San Miguel, Magdalena, San Luis, entre otros.

Por otro lado, sostuvo que el precio de las viviendas el año pasado se incrementó en promedio 2% y este semestre el ritmo va a mantenerse.

Cambio en la tendencia

En agosto del 2019, la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI) reveló que las extensiones de las viviendas iban reduciéndose sobre todo en los distritos de Lince, Cercado de Lima y Chorrillos, para atender una demanda que buscaba precios accesibles.

No obstante, las muchas horas que las familias pasan en sus hogares ha despertado una demanda por viviendas cada vez más amplias, aunque no todas pueden pagarlas. “Las inmobiliarias ya no buscan reducir el tamaño de los departamentos, pero sí hacerlos más funcionales”, expresó Arbulú.

Aquellas familias que no pueden adquirir las viviendas amplias que quisieran buscan, por ejemplo, una de 75 m2 con espacios para escritorios y una pequeña terraza dentro, donde puedan reunirse, hacer una parrillada o ejercitarse.

