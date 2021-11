Del 2014 a la fecha, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) viene recuperando un total de 21,830,927.92 metros cuadrados (m2) correspondientes a 463 terrenos propiedad del Estado que estaban invadidos, informó Cynthia Rudas Murga, superintendente de bienes nacionales.

Al respecto, Rudas señaló que la mayoría de los terrenos recuperados (451) se hizo de manera extrajudicial.

Cabe recalcar que en el 2021 se recuperaron 52 predios. De estos, 49 se dieron gracias a procedimientos extrajudiciales. Mientras tanto, en el 2020 se recuperó un total de 81 predios, de los cuales solo uno se recuperó por la vía judicial.

De acuerdo a data expuesta por la superintendente, este tipo de procedimientos tarda, en promedio, seis meses, mientras que los procesos judiciales pueden tardar, en promedio, ocho años.

Mejoras

La superintendente señaló que buscaba reforzar la figura de la recuperación extrajudicial a efectos de incrementar la cantidad de terrenos recuperados.

Por lo tanto, busca que se retome el Proyecto de Ley 2776-2017, el cual proponía expandir el rol de la Policía en la recuperación de terrenos.

Adicionalmente, indicó que, a diferencia de cómo se hacía anteriormente, la SBN no está transfiriendo sus funciones a gobiernos regionales (GORE), ya que, en el pasado, resultó en que dichos gobiernos no hacían su trabajo y la SBN ya no tuviera competencia para la zona de administración del GORE.

En ese sentido, ahora se está delegando las funciones de la SBN a los gobiernos regionales, proceso mediante el cual también se capacita al personal de la otra entidad y no se le da “carta libre” sobre el terreno de su competencia.

Gestión

Por otro lado, Rudas señaló que en lo que va del año se vienen entregando 598 predios a privados y entidades del Estado para su mejor aprovechamiento.

15 se han dado en venta directa, mientras que 14 han sido entregados a privados mediante subastas, 30 vienen siendo entregados en uso y un total de 403 están siendo dados a otras entidades del Estado para la realización de obras.

