Para el año 2011 el área promedio de departamentos se ubicaba en 81 metros cuadrados (m2), en tanto a la fecha -8 años después- se ha reducido a 70.6 m2, revela un último informe de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) sobre la demanda de viviendas en Lima Metropolitana.

La mayor caída de observa en Lima Top (Barranco, La Molina, San Isidro, Miraflores, San Borja y Santiago de Surco), que pasó de 104.1 m2 a 100.2 m2 en el periodo de análisis.

En diálogo con Gestión.pe, el director ejecutivo de Capeco, Guido Valdivia, explica que la tendencia a departamentos más pequeños continuará en los próximos años y llegará a los 40 m2, de manera que este mercado se consolidaría en el año 2021.

Explicó que la reducción en los tamaños de las viviendas está asociado a un cambio en los paradigmas de construcción impulsado por la incorporación de nuevos segmentos al mercado: los jóvenes y los adultos mayores.

Según dijo, los jóvenes ahora se independizan y no optan por una vivienda de gran tamaño, si no, por las pequeñas debido a que no es una vivienda definitiva, “es solo un primer paso”. Así, precisó que los distritos con departamentos que tienen la mayor oferta con menor área son Barranco y Miraflores.

“Un joven no se va a comprar un departamento de 70 metros cuadrados cuando lo que necesita son 40 (m2)”, sostuvo.

En cuanto a las personas de la tercera edad, indicó que éstas vienen demandando las viviendas colectivas, también llamadas ‘cow living’, las cuales son viviendas más pequeñas y que son habitadas por personas que no tienen lazos familiares ni de convivencia, tales como los asilos o conventos.

“Este mercado (debería) estar más ajustado a estas condiciones demográficas nuevas, salvo que por decisiones administrativas se frustren. En el 2021 se puede tener más claro cómo funciona el mercado para gente joven ((de 40 m2) y cómo funciona la vivienda colectiva”, dijo.

Cambio de estructura familiar

Valdivia afirmó que a la fecha el grueso del mercado inmobiliario sigue siendo la familia tradicional, casada y con uno o dos hijos, de manera que siguen demandando viviendas de entre 60 m2 y 70 m2. Sin embargo, indicó que el mercado de 40 m2 empezará a tomar forma en los próximos dos años.

Así, en línea con la aparición de nuevos segmentos al mercado inmobiliario, un reciente informe de Apoyo Consultoría reveló cambios estructurales en las familias que impactan en la demanda de viviendas.

Se precisa que los hogares extendidos -en donde en una sola vivienda vive el padre, la madre, hijos, abuelos- se ha reducido en los últimos 14 años, pues en el 2004 representaba el 32% del total de los hogares y al 2018 se redujo a 25%.

De igual manera se observa que las familias deciden posponer la edad en la que quieren tener hijos. De este modo, se registra que de los hogares conformados, los hogares sin hijos se elevaron de 19% del 2004 a 27% en el 2018; mientras que los hogares que tienen 3 hijos o más se redujeron de 32% a 20% en el periodo de análisis.