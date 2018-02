El último fin de semana Inkafarma (a través de InRetail) compró Quicorp S.A. (de la familia Mulder) por la suma de US$ 583 millones, con lo cual totalizaron 2,234 boticas, además de otras operaciones de distribución, logística, de marketing farmacéutico y un laboratorio.

Para el financiamiento y otras operaciones vinculadas a la compra la matriz Intercorp Retail Inc. obtuvo uncrédito puente de US$ 1,000 millones el pasado 26 de enero, a través de los bancos Citibank N.A. y JP Morgan Chase Bank, N.A. en favor de su subsidiaria, Eckerd Perú S.A. ( Inkafarma).

Con los recursos obtenidos, Inkarfarma realizó un aporte de capital por US$ 410 millones y un préstamo por US$ 200 millones a favor de IR Pharma S.A.C. (antes Chakana Salud S.A.C.), subsidiaria de Eckerd.

A su vez, IR Pharma es la empresa que realizó la compra, pagando la suma de US$ 583 millones por el 100% de las acciones representativas del capital social de Quicorp S.A.

Pagos de Inkafarma

Con la otra parte del financiamiento, se utilizó como préstamo por US$ 320.3 millones a favor del Patrimonio en Fideicomiso D.S. 093-202-EF-InRetail Consumer (“IRC”), en el que están involucrados InRetail, Supermercados Peruanos e Inkafarma, y las subsidiarias.

Con ello se realiza la cancelación de las Senior Notes en dólares de IRC (del 10 de octubre de 2014), la cancelación de las Senior Notes en soles de IRC (del 24 de octubre de 2014) y la cancelación de un préstamo de IRC con The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

Asimismo, una vez concluida la compra del 100% de las acciones de Quicorp S.A., del aporte de capital otorgado por Eckerd a IR Pharma S.A.C. (antes Chakana Salud S.A.C.) que se señaló anteriormente, ésta última otorgó un préstamo a Quicorp S.A. hasta por la suma de US$ 12.8 millones para la cancelación de deudas que tiene con terceros y para el pago de la transferencia de una marca.

Asimismo, se realizó el pagó comisiones y gastos relacionados con el crédito puente y la adquisición de las acciones de Quicorp S.A.

Negociaciones

InRetail detalla que el inicio de las negociaciones para la obtención de dicho crédito puente se inició en el mes de setiembre del 2017.

“Teniendo en cuenta la naturaleza competitiva del proceso de venta de las acciones de Quicorp S.A. y la incertidumbre sobre su resultado hasta el momento final del mismo, no se asumió obligación financiera alguna hasta el 26 de enero pasado”, remarca la empresa en un comunicado al Mercado de Valores.

Aumento de capital

Con relación al aporte de capital realizado por NG Infra II S.A.C., vehículo de inversión de NG Capital Partners II, L.P., a la sociedad IR Pharma S.A.C. (antes Chakana Salud S.A.C.), este monto ascendió a US$ 150 millones.

Este aporte de capital no le confiere a NG Infra II S.A.C. una participación directa o indirecta en InRetail Perú Corp. Para acreditar el aporte, la empresa adjunta una copia de la carta emitida por Interbank el 26 de enero del 2018, mediante la cual se confirma el aporte de capital.



Interbank

Este es el detalle de las 17 empresas adquiridas por Inkafarma, a través de InRetail, y que conforma la organización de Quicorp.

