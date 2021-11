El Terminal Portuario Multipropósito de Chancay va camino a convertirse en una de las principales puertas de entrada a la región del Pacífico sur.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que se inició la perforación del viaducto subterráneo (túnel) y se viene realizando obras en la zona portuaria y en el complejo de ingreso.

La reciente llegada al país de maquinaria y equipamiento especializado impulsarán las actividades de construcción.

El túnel, que conecta el complejo de ingreso con la zona operativa portuaria, tendrá una longitud de 1.8 kilómetros y constituye un corredor vial segregado y exclusivo para el tránsito de carga.

Además, contará con tres carriles vehiculares, dos fajas transportadoras para graneles sólidos y tuberías multiproductos de graneles líquidos. La construcción del túnel y las vías de acceso segregadas evitarán problemas típicos de relacionamiento de puerto con la ciudad, eliminando la afectación a la comunidad por el tránsito portuario.

La ejecución del terminal tendrá una extensa zona operativa portuaria con amplias capacidades de manejo de carga y almacenamiento. Comprende los muelles, espigones, canales de ingreso marítimos, áreas de almacenamiento para contenedores de carga a granel y rodante, así como áreas de mantenimiento y talleres.

“Chancay se convertirá en un hub regional a efectos de redistribuir la carga a otros países cercanos como Chile, Ecuador y Colombia. Además, manejará otros tipos de carga para el área de influencia, descongestionando de esta forma las vías de acceso al Callao, generando oportunidades para la carga proveniente del oriente y sierra central, y elevando su competitividad frente a otros mercados”, precisa la cartera.

El objetivo inicial será movilizar alrededor de 1.0 millones de TEU y 6 millones de carga general al año, pudiendo ampliarse a 1.5 millones de TEU por año. Eso generará un crecimiento en el comercio exterior nacional y contribuirá a la dinamización de la economía nacional.

Cuando esté concluido, será un terminal moderno con capacidad para recibir buques portacontenedores (que transportan 18,000 contenedores) provenientes de la región asiática.

Con este proyecto, Perú apunta a convertirse en el hub de Asia en el Pacífico sur.

Impacto en la generación de empleos

Con el propósito de hacer más eficiente el flujo vehicular de ingreso y salida al complejo, la empresa Cosco Shipping, en coordinación con el MTC, incluyó en su proyecto la construcción de dos puentes para ingresar y salir de este terminal portuario sin obstruir el tránsito de la carretera Panamericana Norte. Para ello, ya se inició la perforación y colocación de pilares y reubicación de interferencias de servicios públicos.

Conjuntamente se ha optimizado un cruce vehicular subterráneo de uso público, otorgando una interconexión integral. Esta megaobra de inversión privada, que impulsa el MTC, beneficiará directamente a los ciudadanos de Chancay.

Se calcula que en la etapa de construcción se generará 1500 empleos directos y cerca de 7500 indirectos. La inversión del proyecto en su primera etapa asciende aproximadamente a US$ 1213 millones (no incluye IGV), en tanto que en su concepción final superará los US$ 3600.