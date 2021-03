La Decisión 833 “Armonización de legislaciones en materia de productos cosméticos”, entró en vigencia desde el 1 de marzo en los países miembros de la Comunidad Andina (CAN) (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) a fin de proteger a sus 11 millones de ciudadanos y facilitar el comercio.

Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la Comunidad Andina, la mencionada Decisión y su reglamento, establecen requisitos y procedimientos que deben cumplir los productos cosméticos originarios de la CAN y de otros países, para comercializarse en la subregión.

Precisó que esta norma regula la producción, almacenamiento, importación, y comercialización de cosméticos, así como el control de la calidad y la vigilancia sanitaria de los mismos para lograr un elevado nivel de protección de la salud o seguridad humana y evitar informaciones que induzcan a error al consumidor.

En el rubro de productos se encuentran productos para el aseo e higiene corporal (paños húmedos y geles antibacteriales con una concentración menor del 70% de alcohol), cosméticos para niños, para higiene bucal y dental, para el área de los ojos, la piel, capilares, repelentes de insectos que van sobre la piel, entre otros.

El jefe del organismo también señaló que entró en vigencia el Reglamento Técnico Andino sobre Especificaciones Técnicas Microbiológicas de Productos Cosméticos.

Con las citadas normas de carácter supranacional, se actualizan los procedimientos para solicitar, renovar, reconocer y modificar la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), documento mediante el cual se informa a las Autoridades Nacionales Competentes, bajo declaración jurada, que un producto cosmético será comercializado.

Pedraza destacó que entre enero y octubre del 2020, las exportaciones de los productos cosméticos alcanzaron los US$ 389 millones: US$ 182 millones en comercio intracomunitario y US$ 207 millones en comercio extracomunitario.