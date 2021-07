Tras doce meses de caída continua, la minería empezó a crecer desde marzo de este año -en parte- por la baja base estadística tras el golpe de la pandemia en el 2020. Además, en lo que va del 2021 (a mayo), las exportaciones mineras han sumado US$ 15,150 millones, superando lo registrado en similar periodo del 2020 y del 2019, explicado por el alza de precios de los minerales.

Este marco favorable para la actividad se ha reflejado en el pago de tributos. En los primeros seis meses del año, los ingresos tributarios recaudados por Sunat (tributos internos) de la actividad minera (por ejemplo, pago del impuesto a la renta de la minería e impuesto especial a la minería-IEM) sumaron S/ 8,125.6 millones, cifra que ya supera a lo registrado en todo el año 2020 e incluso lo del año 2019.

Por ejemplo, si solo se toma la data del Impuesto a la Renta (IR) de tercera categoría (empresas), los ingresos recaudados de la minería ascienden a S/ 2,230.1 millones entre enero y junio de este año, por encima de los S/ 1,572.9 millones alcanzados durante todo el año pasado e incluso superior a los S/ 2,035.6 millones recaudados en todo el 2019 (por el mismo concepto).

“Estimamos que en el 2021 debemos romper el récord histórico de recaudación proveniente de la minería (…) Es fundamental poder mantener ese equilibrio entre la contribución al fisco y competitividad del sector, para aprovechar estos vientos de cola que están impulsando el crecimiento del sector y se van a traducir en un mayor bienestar para la población”, refirió Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Cargas a la minería

Sobre la posibilidad de un impuesto a la sobreganancia minera, De la Flor refirió que la discusión debería concentrarse no solo en una mayor recaudación como tal, sino sobre qué se hace efectivamente con los recursos transferidos y sobre qué capacidades deben mejorarse en el Estado para cerrar brechas.

De la Flor recordó que en el Perú, que existen ocho cargas sobre la minería (entre impuestos y contribuciones generales, además de pagos específicos del sector): IR, regalía, impuesto especial a la minería (IEM), gravamen especial a la minería (GEM), participación de trabajadores, impuesto a los dividendos, fondo de jubilación minera y aporte por regulación.

De hecho, David Warthon, socio de impuestos de EY Perú, mencionó que con estas cargas, de cada US$ 100 que gana una empresa minera, la parte tributaria se queda con US$ 47 a US$ 50. “Creo que está alineado con la región, Chile tiene varias cargas y quiere poner una regalía ahora. México está cerca de 55%, Colombia similar”, mencionó.

Con data a mayo de este año, la recaudación por concepto de IEM, regalías mineras (y nuevas regalías mineras) así como por el gravamen especial a la minería sumaron S/ 1,652.1 millones, superando lo recaudado en todo el año 2020 (S/ 1,648.38), según el último boletín del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Precios

Los precios de la mayoría de commodities se vieron impulsados por la mayor actividad de los meses de abril y mayo y por las perspectivas de que este dinamismo se mantenga durante el segundo semestre, conforme se consolida el proceso de vacunación en los principales países consumidores, refirió el Banco Central de Reserva (BCR).

Cabe señalar que, en el caso del cobre -y también del aceite de soya-, las cotizaciones alcanzaron máximos históricos durante el segundo trimestre de este año, refirió el Banco Central de Reserva.

Perú Libre. ¿Qué refiere el nuevo Gobierno sobre el sector? Aunque no se detallaron propuestas dirigidas al sector minero como tal en el Plan Bicentenario del partido Perú Libre, se plantea discutir un nuevo impuesto a las sobreganancias y regalías en función a las ventas; además se propone la renegociación de contratos de estabilidad tributaria con las grandes empresas.